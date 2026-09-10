Abusos de firmas en deducciones deja boquete al SAT de 140 mmdp

Los mecanismos para evitar el abuso de las empresas en las deducciones permitirá que el próximo año ingresen al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta 140 mil millones de pesos, cifra que podría ser proporcional a las pérdidas que se han registrado por estas acciones, explicó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Ante esto, Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la dependencia, dijo en rueda de prensa que el Paquete Económico 2027 busca dar marcha atrás al abuso de las deducciones de empresas que facturan 50 millones de pesos al año.

“Más de 50 mil empresas han reportado pérdidas por más de cinco años consecutivos y 130 mil empresas lo reportan en tres años consecutivos”, dijo.

El Dato: Para 2027, la Secretaría de Hacienda prevé que el crecimiento de la economía mexicana se ubique en un rango de entre 1.5 y 2.5%, menor a lo previsto en abril.

La iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta es consecuencia de un análisis de la SHCP y el SAT sobre las declaraciones anuales de las personas morales. Ahí descubrieron que de 524 mil empresas con ingresos positivos, 61 por ciento no registró el pago del ISR por “diversas razones”.

No obstante, 223 mil empresas que tuvieron ingresos positivos no pagaron el ISR del ejercicio 2025, porque presentaron deducciones mayores o iguales a los ingresos obtenidos.

La estrategia para no pagar impuestos también refleja la desigualdad del sistema fiscal mexicano. Una persona moral paga menos impuestos que una persona física por el abuso de las deducciones fiscales.

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El subsecretario de Ingresos confirmó que las firmas pagan tasas de ISR bajas que oscilan entre 0 y 2.5 por ciento, mientras que una persona física que tributa en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) paga cada mes entre 1.0 y 2.5 por ciento de impuesto.

“Lo que se está proponiendo a personas morales es que cuando deduzcan más de 96.67 por ciento de sus ventas se les limite a ese total. Y a las empresas que deducen menos que est-

o, solamente les aplique una limitación de hasta 99 por ciento de sus gastos, o sea básicamente en nada”, declaró el funcionario.

Al ser cuestionado sobre el efecto que el lineamiento tendría en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), Lerma reiteró que la medida propuesta solamente aplicará para aquellas compañías que facturan más de 50 millones de pesos al año, por lo que los negocios quedan exentos.

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La SHCP también informó que el combate al contrabando y subvaluación dejará un monto de 45 mil millones de pesos adicionales en 2027, cifra que se suma a los 140 mil mdp mencionados previamente.

La Secretaría de Hacienda reiteró que para el próximo año estima ingresos presupuestarios de 9.1 billones de pesos, de los cuales, 6.2 provendrán del cobro de impuestos y la eficiencia recaudatoria.

La dependencia federal también destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá otra “línea presupuestal” para paliar sus finanzas.

Zamora aseguró que la empresa va por el buen camino, por lo que para el próximo año anticipa un superávit en sus finanzas. “Tenemos un objetivo de superávit de las entidades de control público (...) Tenemos superávits y es una muestra del buen desempeño, que el Plan Estratégico de Pemex se está cumpliendo y así lo muestran las mejoras en la calificación y la percepción de los inversionistas”, dijo desde el Palacio Nacional.

En el paquete entregado al Congreso, la SHCP estimó que la petrolera registrará un superávit financiero de 95 mil 100 millones de pesos, equivalente a 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, la dependencia le transferirá 81 mil mdp en apoyos para cubrir sus obligaciones financieras, aunque la cantidad es menor en 263 mil mdp respecto a lo aprobado para este año.

Destacó que la deuda financiera de Pemex ha descendido nueve por ciento en la primera mitad del año a 77.5 mil millones de dólares. Además es el nivel más bajo en más de una década.

ALERTAN IMPACTO. BBVA Research advirtió que la estrategia del Gobierno federal para aumentar la recaudación en 2027, sin crear nuevos impuestos, especialmente a través de la limitación a las deducciones del ISR, podría tener un efecto contraproducente sobre la inversión privada, ya que una parte relevante del incremento esperado en los ingresos tributarios estará sustentada en menores deducciones del ISR empresarial, pese a que la inversión privada atraviesa un periodo de debilidad.

La institución señaló que limitar las deducciones y las pérdidas fiscales, reducir la deducibilidad de intereses y ejercer un mayor control sobre otros conceptos implicará, en los hechos, ampliar la base gravable del ISR para las empresas.

Consideró que esta estrategia puede reducir los incentivos para reactivar la inversión, afectar el crecimiento de la economía y, eventualmente, generar un impacto negativo sobre la recaudación.

Por su parte, la Concanaco Servytur señaló que la disciplina fiscal es indispensable, pero debe ir acompañada de crecimiento económico. “México necesita consolidar sus finanzas públicas, sí, pero necesita crecer, porque con ese crecimiento podemos generar más empleo formal, ampliar la base de contribuyentes y fortalecer la recaudación”, señaló el organismo.