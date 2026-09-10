Guerra dispara crudo a más de 100 dpb

Los futuros del crudo Brent cerraron la sesión de ayer por arriba de los 100 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en más de 95 dólares por barril; la Mezcla Mexicana de Exportación finalizó el miércoles en 100.04 dólares por barril, luego de los ataques entre Irán y Estados Unidos a buques petroleros en el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent subieron alrededor de 3.29 dólares o un incremento de 3.35 por ciento en comparación con la sesión previa para ubicarse en 101.21 dólares por barril, luego de alcanzar un máximo intradía de 101.87 dólares por barril, de acuerdo con datos de Investing.

El WTI finalizó la jornada en 97.03 dólares por barril, un alza de cuatro dólares frente al cierre de la sesión previa, lo que significó un crecimiento de 4.2 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Cierran camino a la evasión y elusión Abusos de firmas en deducciones deja boquete al SAT de 140 mmdp

En el caso de la Mezcla Mexicana de Exportación, al cierre de la sesión de ayer cotizó en 100.04 dólares por barril, un incremento de 6.1 por ciento, luego de que en la jornada del martes finalizó en 94.27 dólares por barril, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Irán comunicó que había atacado 10 buques cerca del Estrecho de Ormuz, y Estados Unidos informó que hundió cinco petroleros iraníes, en una fuerte escalada de la guerra que ya dura seis meses.

Ole Hansen, analista en Saxo Bank, dijo a Reuters que el movimiento hacia los 100 dólares del Brent refleja un mercado obligado a considerar la magnitud de la guerra en Medio Oriente.