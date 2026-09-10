Agropecuarios presionan la inflación en agosto a 3.26%

En agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aceleró 0.20 por ciento respecto a julio, con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.26 por ciento, lo que significó un incremento contra el 3.12 por ciento del mes pasado y cortó una racha de cuatro meses seguidos con disminuciones; no obstante, especialistas destacaron que, pese al repunte, éste fue por debajo del consenso de analistas.

“La inflación general se ubicó en 0.20 por ciento mensual en agosto, abajo de las expectativas, y reflejó principalmente el repunte en precios de agropecuarios, el incremento en precios de vivienda y el aumento estacional en algunas colegiaturas, compensado parcialmente por menores precios en energéticos”, indicó el área de Estudios Económicos Banamex.

3.8 por ciento, la inflación general registrada en enero

En el mes de referencia, los productos genéricos que más incrementaron sus precios fueron la cebolla con 32.7 por ciento; huevo, 8.91 por ciento; chile serrano, 19.6 por ciento; limón, 11.1 por ciento; otras frutas, 7.12 por ciento, taxi, 1.52 por ciento y universidad, 1.29 por ciento.

Los productos con descensos en sus precios fueron la papa y otros tubérculos con 10.6 por ciento; aguacate, 6.7 por ciento; lechuga y col, 5.03 por ciento; transporte aéreo, 5.23 por ciento; gas doméstico, 2.2 por ciento; pollo, 1.7 por ciento.

En la comparación mensual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice de precios subyacente, aquel que excluye los bienes y servicios con alta volatilidad como los energéticos y agropecuarios, también creció 0.16 por ciento a 3.88 por ciento anual.

Al interior de la subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.11 por ciento a 3.41 por ciento a tasa anual; los precios de los servicios aceleraron 0.21 por ciento a 4.33 por ciento a tasa anual.

El índice de precios no subyacente, aquel que incluye a los agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, también se incrementó 0.36 por ciento a tasa mensual y 1.13 por ciento en compración con agosto del 2025.

CUESTA CARO ı Foto: Especial

El equipo de analistas de Banamex refiere que en la inflación subyacente hubo una disminución “marginal” respecto a la cifra de un mes antes cuando fue de 3.95 por ciento “debido a una menor inflación anual de mercancías alimenticias y vivienda.

En este tenor, los analistas prevén que para el cierre de 2026 la inflación anual general se ubicará en 4.0 por ciento y la subyacente en 3.9 por ciento.

“Vemos presiones al alza derivadas de la reversión en el componente de agropecuarios y de aumentos acumulados en costos laborales, compensadas por un tipo de cambio apreciado respecto al año pasado y un crecimiento económico moderado”, añadieron los analistas de la institución financiera.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que la inflación general cierre el año en 3.5 por ciento y 3.0 por ciento en 2027.