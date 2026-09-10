Agropecuarios presionan la inflación en agosto a 3.26%

En agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aceleró 0.20 por ciento respecto a julio, con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.26 por ciento, lo que significó un incremento contra el 3.12 por ciento del mes pasado y cortó una racha de cuatro meses seguidos con disminuciones; no obstante, especialistas destacaron que, pese al repunte, éste fue por debajo del consenso de analistas.
“La inflación general se ubicó en 0.20 por ciento mensual en agosto, abajo de las expectativas, y reflejó principalmente el repunte en precios de agropecuarios, el incremento en precios de vivienda y el aumento estacional en algunas colegiaturas, compensado parcialmente por menores precios en energéticos”, indicó el área de Estudios Económicos Banamex.
- 3.8 por ciento, la inflación general registrada en enero
En el mes de referencia, los productos genéricos que más incrementaron sus precios fueron la cebolla con 32.7 por ciento; huevo, 8.91 por ciento; chile serrano, 19.6 por ciento; limón, 11.1 por ciento; otras frutas, 7.12 por ciento, taxi, 1.52 por ciento y universidad, 1.29 por ciento.
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Los productos con descensos en sus precios fueron la papa y otros tubérculos con 10.6 por ciento; aguacate, 6.7 por ciento; lechuga y col, 5.03 por ciento; transporte aéreo, 5.23 por ciento; gas doméstico, 2.2 por ciento; pollo, 1.7 por ciento.
En la comparación mensual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice de precios subyacente, aquel que excluye los bienes y servicios con alta volatilidad como los energéticos y agropecuarios, también creció 0.16 por ciento a 3.88 por ciento anual.
Al interior de la subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.11 por ciento a 3.41 por ciento a tasa anual; los precios de los servicios aceleraron 0.21 por ciento a 4.33 por ciento a tasa anual.
El índice de precios no subyacente, aquel que incluye a los agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, también se incrementó 0.36 por ciento a tasa mensual y 1.13 por ciento en compración con agosto del 2025.
El equipo de analistas de Banamex refiere que en la inflación subyacente hubo una disminución “marginal” respecto a la cifra de un mes antes cuando fue de 3.95 por ciento “debido a una menor inflación anual de mercancías alimenticias y vivienda.
En este tenor, los analistas prevén que para el cierre de 2026 la inflación anual general se ubicará en 4.0 por ciento y la subyacente en 3.9 por ciento.
“Vemos presiones al alza derivadas de la reversión en el componente de agropecuarios y de aumentos acumulados en costos laborales, compensadas por un tipo de cambio apreciado respecto al año pasado y un crecimiento económico moderado”, añadieron los analistas de la institución financiera.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que la inflación general cierre el año en 3.5 por ciento y 3.0 por ciento en 2027.