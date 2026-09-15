Tope a deducción, presión para las empresas: IMCP

Ludivina Leija, presidenta del IMCP (c.), flanqueada por integrantes del gremio de los contadores y el IMEF.

EL INSTITUTO Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se plantea reducir de 30 a 20 por ciento el límite para la deducción de intereses netos podría presionar las finanzas de las empresas.

Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del IMCP, mencionó que uno de los cambios de mayor impacto propuestos en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, sería la reducción del límite en la deducción de intereses netos de la utilidad fiscal ajustada.

“La medida podría incrementar la carga fiscal de empresas con niveles importantes de endeudamiento”, declaró.

El Tip: EL IMEF ha insistido en que la inversión privada no se recuperará únicamente por una disminución de las tasas de interés. La condición fundamental es reconstruir confianza.

Por su parte, Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del IMCP, explicó que la propuesta no es una buena noticia, a diferencia de otros temas propuestos en el Paquete Económico 2027.

“Si bien es cierto muchos contribuyentes tienen un apalancamiento financiero muy fuerte para crecer o generar nuevos nicho de negocio (...) La afectación viene para empresas que tengan un fuerte apalancamiento financiero”, dijo.

De acuerdo con la exposición de motivos, a partir de 2020, México estableció el límite de deducción de los intereses netos a un porcentaje de sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del 30 por ciento, a fin de limitar la deducción de intereses intragrupo.

140 mil mdp prevén recaudar por tope a deducciones

Sin embargo, la SHCP sostiene que la experiencia internacional demuestra que diversos países han adoptado límites inferiores al 30 por ciento, como Japón que redujo de 50 a 20 por ciento el porcentaje de deducción, “teniendo como resultado una disminución del endeudamiento interno a nivel grupo, evidenciando que un límite de 20 por ciento puede constituir una herramienta efectiva para incentivar estructuras de financiamiento más equilibradas”.