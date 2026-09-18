Consumo privado crece durante julio y agosto: Inegi

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) prevé un crecimiento para julio y agosto, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual se podría explicar por un tema estacional, así como una recuperación de los recursos de los hogares.

El IOCP —estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP)— proyecta que el gasto familiar aumentó en julio 1.6 por ciento a tasa anual y 0.9 por ciento en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado.

Janneth Quiroz Zamora, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Grupo Financiero Monex, dijo en entrevista con La Razón que este aumento del dato publicado por el Inegi obedece a una combinación de factores.

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MANTIENE FUERZA ı Foto: Especial

“No atribuiría el crecimiento de julio exclusivamente al Mundial de Futbol. Las vacaciones de verano son un factor estacional que tradicionalmente puede favorecer el gasto de los hogares en transporte, restaurantes, hospedaje, entretenimiento y otros servicios”, declaró.

Respecto al Mundial de Futbol, la analista declaró que pudo generar un impulso adicional en restaurantes, bares, entretenimiento, comercio y servicios relacionados con el turismo, pero es difícil cuantificar cuánto del crecimiento del consumo corresponde específicamente al evento.

“Además, el hecho de que el consumo haya mostrado un comportamiento favorable también en agosto sugiere que no todo el dinamismo puede explicarse por un evento puntual como el Mundial. Hay probablemente una combinación de factores estacionales y una cierta recuperación del gasto de los hogares”, acotó.

De confirmarse el crecimiento del consumo privado en julio y agosto, el indicador sumaría 15 meses con expansión en comparación anual. Además de aumento año contra año, también el indicador oportuno mostró crecimientos a tasa mensual de 0.2 por ciento en julio y de 0.1 por ciento en agosto.

De esta forma el consumo de las familias iniciaría el segundo semestre del año con el pie derecho, lo cual toma mayor relevancia si apunta que el crecimiento económico del país no está boyante.

Quiroz Zamora aseguró que el IOCP manda una señal positiva porque muestra que el consumo está teniendo una mayor capacidad de resistencia que otras partes de la economía; que las familias gasten implica un soporte del mercado laboral.