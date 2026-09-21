IP ve presión de costos por límite a deducción

MÁS DEL 60% de las unidades productivas registradas en el país son informales, por lo que el CEESP considera que este sector representa una oportunidad para ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación sin afectar a las empresas cautivas.

Las restricciones a las deducciones autorizadas y los límites al uso de pérdidas fiscales propuestos para 2027 podrían reducir el flujo de efectivo de las empresas y llevarlas a trasladar parte del impacto a los precios, con presiones sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su Análisis Semanal, el organismo señaló que estas medidas se encuentran entre las que podrían generar un mayor impacto sobre las empresas, aun cuando el Gobierno federal no planteó nuevos impuestos ni incrementos en las tasas impositivas para el próximo año.

“La restricción de deducciones autorizadas y el límite al uso de pérdidas fiscales son las que podrían tener un mayor impacto en las empresas al reducir su flujo de efectivo sin tener que enfrentar una mayor tasa de impuesto”, indicó.

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El Tip: EL CEESP plantea que existe un margen para ampliar la base de contribuyentes mediante la formalidad.

El CEESP advirtió que el efecto no necesariamente se limitaría a las compañías, debido a que éstas podrían buscar compensar la reducción de recursos disponibles mediante ajustes en sus precios.

“Sin duda esto representa un efecto importante sobre los causantes cautivos, que para compensar esta situación podrían trasladar dicho efecto a los precios, incidiendo en la inflación al consumidor y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares”, alertó.

El organismo empresarial recordó que las modificaciones forman parte de las acciones planteadas para fortalecer la recaudación para el ejercicio fiscal del próximo año, en un contexto en el que la Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento económico de 2.4 por ciento a 2.0 por ciento puntual, pero aumentó la expansión prevista de los ingresos tributarios de 2.8 a 5.9 por ciento.

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Para el organismo, esta diferencia implica que, ante la ausencia de nuevos impuestos o mayores tasas, una parte relevante de los recursos adicionales tendría que provenir de una política tributaria más estricta.

“Esto quiere decir que un proceso de fiscalización más intensivo será una parte principal como fuente de recursos, más allá del impulso proveniente de la actividad productiva”, señaló el CEESP.

El organismo consideró que el fortalecimiento de los mecanismos contra la evasión fiscal será uno de los principales componentes de la Ley de Ingresos, pero alertó que concentrar las acciones recaudatorias en contribuyentes cautivos podría afectar la viabilidad de algunas empresas, particularmente en un entorno de menor dinamismo económico.