Confirmación de 4.a ronda dará certeza, dice Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que es importante que la cuarta ronda bilateral entre los equipos negociadores de la Secretaría de Economía (SE) y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) se confirme, ya que es un factor de certeza en una ronda en la que además, anticipa, el país vecino priorizará la seguridad sobre el propio comercio.

“Entiendo que todavía no está confirmada la ronda de negociaciones, hay la posibilidad de que sea del 20 al 28, pero no hay confirmación todavía de las rondas. Creo que es muy importante la confirmación porque eso también da certeza”, indicó Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.

El Dato: En julio, el titular de la SE, Marcelo Ebrard, dijo que la cuarta ronda se realizaría una vez que México conociera si EU aplicaría aranceles por exceso de capacidad y producción.

El líder patronal insistió en la importancia de que las rondas entre los miembros del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se lleven a cabo, ya que también se brinda certeza de que permanecen “sentados en las negociaciones” y que se podrán zanjar las diferencias que se tienen. “Para nosotros desde Coparmex vemos que la viabilidad del T-MEC es fundamental para el país”.

Será a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula, que la confederación participará en el relacionamiento con los pares y con las autoridades para que se lleven a cabo las rondas de cara a la revisión del T-MEC.

Y aunque existen diferencias entre EU y Canadá, los empresarios consideran que lo mejor es un acuerdo trilateral entre los tres países, a pesar de que hay riesgos como las decisiones unilaterales de los gobiernos de continuar o no continuar en el acuerdo comercial, “lo que hemos hablado los organismos pares, tenemos la confianza de que el tratado siga”.

Sierra Álvarez destacó que la agenda es clara, EU mantiene como su prioridad la seguridad, incluso, por encima de los temas comerciales, y que el tema migratorio poco a poco se ha resuelto, “la relación comercial con China también me parece que es importante, lo han externado”.

Y en ese sentido, sostuvo que es importante que el país determine cuáles son los insumos estratégicos que importa desde China e idear un proceso para que se fabriquen aquí con el fin de proteger la seguridad económica de Norteamérica, “México tiene que ponerse las pilas y tiene que apuntarse para ver en la medida de lo posible poder fabricarlos o manufacturarlos”, también refirió que las reglas de origen y los aranceles serán temas a tomar en cuenta.

“El tema de las reglas de origen, lo que nosotros siempre hemos dicho desde el sector empresarial es que no quisiéramos aranceles, que todo lo que cumpliera estas reglas de origen no tuviera aranceles”, indicó.

El presidente de la Coparmex comentó que México al ser miembro del T-MEC también debería tener mejores condiciones comerciales con Estados Unidos respecto a otros países, y en ese sentido, además de fortalecer las condiciones económicas del país se fortalecería a la región.

GRAVÁMENES ı Foto: Cuartoscuro