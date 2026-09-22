Pide Comce certeza en suministro de energía

El consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) pidió certeza en el suministro eléctrico, luego de que la semana pasada se registrara una falla en las aduanas del país, la cual fue ocasionada por daños en el suministro eléctrico, situación que ocasionó un efecto látigo a las cadenas de comercio exterior como la alimentaria y la del sector automotriz.

“Sobre el daño que se hizo al sistema de aduanas durante ese día, también tenemos que alzar la voz y señalar que el suministro de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) está afectando a nuestra industria productora de tal forma que los flujos de energía no son constantes y están afectando sobre todo a la maquinaria electromecánica que se tiene. Y es por eso que sí estamos en conversación con la autoridad porque requerimos más certeza en el suministro de fluido eléctrico”, indicó Juan Pablo Castañón, vicepresidente del Comce.

Javier Cendejas, presidente del Comce Noreste, agregó que tanto el organismo nacional como su representación se encuentran en la disposición de apoyar y trabajar de manera preventiva y no reactiva con las autoridades para tener un plan de contingencia y que no vuelva a suceder.

Sostuvo que el paro en las aduanas provocó un efecto látigo de todo un día, continuó al siguiente y las filas de autotransporte llegaron hasta los 40 kilómetros al menos en la aduana de Laredo, y en el caso de Manzanillo se agravó. En ese sentido, el Comce Noreste propuso que se abran las aduanas las 24 horas, en específico las marítimas, para que fluyan las mercancías.

A su vez, Juan Pablo Castañón agregó que se mantiene una colaboración con la Caaarem y con Index para que se facilite el comercio exterior en las aduanas y se halle una solución con las autoridades.