Brent rompe el piso de los 100 dpb por 1.a vez en 2 semanas

El precio del petróleo a nivel internacional volvió a retroceder tras posibles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en el marco de la 81 Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con información de Bloomberg, el precio del WTI cerró la sesión cotizando en 94.59 dólares por barril, lo que representó una caída de 1.24 por ciento en comparación con un día previo. El Brent cerró operaciones en 98.47 dólares, un descenso de 1.86 por ciento, y cotizó por primera vez debajo de los 100 billetes verdes desde el pasado 8 de septiembre.

Ambos precios referentes acumularon cinco jornadas consecutivas a la baja. El WTI registró un retroceso de 10.6 por ciento y el Brent hizo lo propio con una disminución de 6.8 por ciento.

El Dato: EL precio del Brent tiene una ganancia de 35.86 por ciento desde el 27 de febrero cuando inició la guerra entre Estados Unidos e Irán; el WTI, gana 41.1 por ciento.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación cerró el martes en un precio de 95.45 dólares por barril, una caída de 1.42 por ciento respecto del lunes, de acuerdo con Petróleos Mexicanos.

Al respecto, Priscila Robledo, economista en jefe de Fintual, mencionó en un análisis que los precios de crudo reflejan lo “que el mercado esperaba hace rato: señales de diplomacia entre Estados Unidos e Irán y flujos de crudo más normales por el estrecho de Ormuz”.

PÉRDIDAS PETROLERAS ı Foto: Especial

“Donald Trump dijo el fin de semana que probablemente estaría dispuesto a reunirse con su contraparte iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York esta semana, y bajaron las probabilidades que el mercado asignaba a un shock energético prolongado”, declaró en el documento.

Como muestra, explicó la analista, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años volvieron a caer bajo del 5 por ciento, con el mercado recortando un poco sus apuestas sobre nuevas alzas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

126 dólares es el precio máximo del Brent en lo que va del año

Por su parte, los analistas de Valmex explicaron que el petróleo cayó por quinta sesión consecutiva el martes ante reportes de que Arabia Saudita podría reanudar durante la semana las operaciones de su oleoducto East-West, el cual resultó dañado por un ataque con drones.

“La infraestructura ha sido relevante para desviar parte de las exportaciones saudíes del estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre EU e Irán. Los mercados también mantienen la atención en posibles avances diplomáticos, luego de que el presidente iraní Masoud Pezeshkian viajara a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU”, acotaron.

Los analistas de la casa de bolsa también explicaron que el petróleo extendió sus retrocesos después de que medios, como la agencia Reuters, reportaran que Irán estaría dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, condicionado a que Estados Unidos reduzca la presión militar y levante su bloqueo sobre puertos iraníes.