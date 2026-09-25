Actividad económica crece 3.3% en julio; cifra más alta en 33 meses

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con cifras desestacionalizadas, creció 3.3 por ciento a tasa anual en julio, lo que significó la expansión más elevada desde octubre de 2023 cuando se ubicó en 3.5 por ciento; analistas destacaron que el impulso fue por el avance de las actividades terciarias y secundarias, aunque al interior de la industria aún se mantiene débil la manufactura.

“A pesar del crecimiento anual de julio, la manufactura se mantiene débil, lo que está asociado al deterioro de la inversión en México, a la par de la política comercial proteccionista de Estados Unidos, con aranceles a las importaciones de manufacturas del sector siderúrgico y automotriz”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: Entre enero y julio, el IGAE ha tenido contracciones en cinco ocasiones en su comparación mensual, sólo en marzo y abril tuvo crecimientos de 2.9 y 4.0 por ciento.

El resultado del IGAE en su comparación anual superó la estimación del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que situó un crecimiento puntual de 2.8 por ciento, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las actividades terciarias, o las relacionadas con los servicios, impulsaron el avance anual, ya que crecieron 4.0 por ciento anual, debido a que 12 de los 14 sectores económicos tuvieron incrementos.

Las tasas de crecimientos más altas fueron comercio al por mayor creció 13.2 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 6.5 por ciento; actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, 4.5 por ciento; comercio al por menor, 3.6 por ciento; transportes, correos y almacenamiento, 3.5 por ciento; e información en medios masivos, 3.3 por ciento.

Por su parte, los sectores económicos de las terciarias que se contrajeron fueron servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, 4.7 por ciento y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 1.6 por ciento.

En el caso de las actividades secundarias, o las relacionadas a la industria, crecieron 2.4 por ciento en julio en comparación con el mismo mes del año pasado, porque los cuatro sectores que las conforman mostraron incrementos, aunque destacó la construcción con un crecimiento de 6.7 por ciento.

La minería se expandió 1.6 por ciento; industrias manufactureras, 1.3 por ciento y generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final.

El Tip: analistas destacan que la actividad económica enfrenta riesgos a la baja, como el deterioro de la confianza empresarial tras la reforma al Poder Judicial.

En tanto, las actividades primarias, las relacionadas con la industria agropecuaria, cayeron 0.6 por ciento, y fue la cuarta contracción en lo que va del año, sólo por debajo de los resultados de enero y febrero.

Gabriela Siller Pagaza destacó que con los datos de la actividad económica del primer y segundo trimestre, así como el dato de julio, el Producto Interno Bruto (PIB) del país podría crecer 1.7 por ciento al cierre del año, “lo que representaría una aceleración importante” respecto al crecimiento del 2025.

Por tercera vez, Banxico deja sin cambios la tasa de interés

| Santiago Nolasco |

LA JUNTA de Gobierno de Banco de México (Banxico) informó, por tercera vez consecutiva, que la tasa de interés de referencia seguirá en 6.50 por ciento. La votación de la decisión de política monetaria fue por unanimidad.

El Banxico informó que, hacia delante, la Junta de Gobierno tomará sus decisiones considerando la continuación del proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura, así como por las expectativas de inflación.

En el boletín agregan que, dado que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos federales. Recientemente, la Fed de los Estados Unidos subió 25 puntos base su tasa de interés a 3.75 y 4 por ciento.

250 puntos base, el diferencial de tasas entre Banxico y la Fed

En este sentido, Banxico mantiene que la inflación convergerá a tres por ciento anual en el último trimestre de 2027. Para este año, prevé que el índice de precios al consumidor cierre en 3.5 por ciento a tasa anual.

Los riesgos al alza para la inflación radican en el índice subyacente, así como disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos. También consideran las afectaciones climáticas, presiones de costos; y una la depreciación del peso mexicano frente al dólar.

Los riesgos a la baja se centran en una actividad económica menor a la anticipada en México y/o Estados Unidos.