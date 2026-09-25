Soltar la nostalgia ayuda a la adaptación, afirma CMN

El clima de negocios mejorará en la medida en que el sector empresarial deje la nostalgia de cómo se hacían las cosas en el pasado, antes de los cambios constitucionales y legislativos, y haya un proceso de adaptación a la nueva realidad de cómo actuar frente al futuro, destacó Ana María Aguilar Argáez, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

“Cuanto más rápido nos adaptemos a nuestra nueva realidad, en vez de estar añorando cómo funcionaba hace 10 años, y pensemos cómo podemos funcionar hacia adelante, creo que va a cambiar el clima de negocios”, agregó durante su participación en el panel México en una encrucijada de crecimiento, organizado por la agencia Moody’s Ratings.

La directiva del CMN sostuvo que la inversión en el país se ha deteriorado por la incertidumbre externa como los cambios en la política comercial, pero también por ese sentimiento de “insatisfacción que lees en la prensa, que ves en los analistas, una nostalgia por cómo se hacían las cosas en el pasado”, pero en la medida que eso cambie se podrá recuperar.

Consideró que se debe aprender a vivir en este nuevo marco, dado que si se suma el auge de la Inteligencia Artificial (IA), los cambios demográficos y los vaivenes geopolíticos es probable que los contratos y las reglas del juego de los negocios cambien con el paso de los años.

En ese sentido, señaló que es momento para que el sector privado, la sociedad civil y el Gobierno se pongan de acuerdo en qué se espera de México en términos de crecimiento económico o bienestar, pese a que aún se tienen diferencias.

Aguilar Argáez destacó que la administración pasada causó incertidumbre y la falta de apetito por invertir en el país, pero el Gobierno actual parece querer una mejor interacción, una relación más fluida entre el sector público y privado, y es señal de que está abierta al diálogo.

“Una muestra de ello lo vamos a ver en el nearshoring, ya teníamos un nuevo modelo económico, un nuevo gobierno y la inversión respondió a los incentivos adecuados. Creo que la inversión va a responder, esté el gobierno que esté, porque al final de cuentas es un tema más profundo, es un tema económico”, indicó.

La representante del CMN dijo que se le ha planteado al Gobierno de México reconsiderar las reglas del juego para evitar la discrecionalidad, los errores, la corrupción y que sólo se beneficie a las grandes empresas y se rezague a los de siempre: las micro, pequeñas y medianas (Mipymes).

“Si yo pudiera hacerle un ajuste al Plan México, trataría de que, en términos de energía, de infraestructura y logística se tuvieran reglas, pero reglas claras, que no se esté revisando caso por caso, que seas una empresa grande, pequeña o mediana y sepas que, si cumples estos requisitos, lo vas a lograr”, declaró.

Puntualizó que la ventanilla única para facilitar inversiones que se anunció en mayo pasado es benéfica, pero no es suficiente porque sólo es para las inversiones que ya se decidieron y sólo ayuda a desplegarlas con menor tramitología.

Sobre la necesidad de reglas claras y certidumbre jurídica se sumó la visión de Carlos Díaz de la Garza, general manager de Moody’s Local North Latam, quien sostuvo que México no enfrenta una escasez de ahorro para financiar las inversiones que necesita, sino una falta de mecanismos capaces de transformar dichos recursos en proyectos productivos, en momentos en que el bajo crecimiento y las presiones fiscales representan desafíos para la calidad crediticia del país.

“El desafío no radica únicamente en la capacidad de financiamiento, radica, sobre todo, en la ejecución del desarrollo de proyectos viables y financiables. Un marco jurídico con reglas claras y consistentes a lo largo del tiempo”.