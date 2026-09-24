México debe superar la nostalgia para mejorar clima de negocios, plantea CMN

Pese a que la inversión en México está siendo afectado por la nueva reorganización geopolítica, la incertidumbre comercial y por los cambios constitucionales que se realizaron en los últimos años; no obstante, es necesario que se deje la nostalgia por cómo se hacían las cosas en el pasado y se empiece a responder cómo el futuro, cuando eso suceda, el clima de negocios mejorará en el país, destacó Ana María Aguilar Argáez, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

“El ambiente de negocios en México está afectado por la incertidumbre externa doméstica, pero también por este sentimiento de insatisfacción que lees en la prensa, que ves en los analistas: una nostalgia, por cómo se hacían las cosas en el pasado, tanto internas como externas y unas ganas de regresar siempre a ese pasado que veo muy difícil que suceda. Entonces, cuanto más rápido nos adaptemos a nuestra nueva realidad y empecemos, en vez de estar añorando cómo funcionaba hace 10 años, y pensemos cómo podemos funcionar hacia adelante. Creo que va a cambiar el clima de negocios”, agregó durante su participación en el panel México en una encrucijada de crecimiento organizado por Moody´s.

Consejo Mexicano de Negocios ı Foto: Especial

La directiva sostuvo que, se debe aprender a vivir con la nueva realidad, dado que en el entorno actual también los factores como el auge de la Inteligencia Artificial (IA), los cambios demográficos y los vaivenes geopolíticos provocan que los contratos y las reglas del juego cambien con el paso de los años permanezcan inalterados.

En ese sentido, señaló que es momento que el sector privado, la sociedad civil y el Gobierno se pongan de acuerdo en qué es lo se espera de México en términos de crecimiento económico o bienestar, pese a que aún se tienen diferencias en cómo se debe realizar.

Enfatizó que en esa nostalgia, aún hay controversia con los programas sociales, pero antes de que iniciara la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, “queríamos un México con menos pobreza, con mejor distribución del ingreso”, y aunque no se estuvo de acuerdo con el “cómo”, se debe reconocer que era necesario y “que iba a ser inevitable en algún momento que hubiera un cambio”.

Aguilar Argáez destacó que, siempre que hay un cambio de régimen gubernamental y se hacen modificaciones legislativas como las que ocurrieron en México, se genera incertidumbre, y actualmente, el sector privado y la sociedad se encuentran en el proceso de asimilar cómo serán las nuevas reglas del juego, “México está inmerso en eso. Desde mi punto de vista, el sexenio pasado no se había asimilado completamente tanto en el sector privado como en la sociedad el cambio de modelo económico”.

Y la falta de apetito por invertir en el país tiene relación con ello, pero la administración actual parece que quiere una mejor interacción, una relación más fluida entre el sector público y privado, qué está abierta al diálogo.

“Y una muestra de ello lo vamos a ver en el nearshoring, ya teníamos un nuevo modelo económico, un nuevo gobierno y la inversión respondió a los incentivos adecuados. Creo que la inversión va a responder, esté el gobierno que esté, porque al final de cuentas es un tema más profundo que una cosa política, es un tema económico”, indicó.

Añadió que el hecho de que el Gobierno federal haya propuesto contratos mixtos de inversión, es una señal de que quiere tener un mayor control de la dinámica económica, y en ese sentido, ahora todos los actores deben enfocarse en cómo será la resolución de conflictos.

“Deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos en discutir cómo le vamos a hacer para lograr que los contratos mixtos sean exitosos, que alguien se anime a tomarlos, a financiarlos y alguien esté monitoreando que a lo largo del tiempo las condiciones se sigan dando para que esos contratos sean exitosos”.

PLAN MÉXICO

La representante del CMN dijo que se le ha planteado al Gobierno de México reconsiderar las reglas del juego para evitar la discrecionalidad, los errores, la corrupción y que sólo se beneficie a las grandes empresas y se rezague a las pequeñas y medianas.

“Si yo pudiera hacerle un ajuste al Plan México, trataría de que, en términos de energía o de infraestructura, logística tuvieran reglas, pero, pero reglas claras, que no se esté revisando caso por caso, que tú seas una empresa grande o pequeña o mediana y tú sepas que si cumples estos requisitos, lo vas a lograr”.

Puntualizó que la ventanilla única para facilitar inversiones y que se anunció en mayo pasado es benéfica, pero no es suficiente porque sólo es para las inversiones que ya se decidieron y sólo ayuda a desplegarlas con menor tramitología, “creo que tenemos que ir un paso atrás ¿Cómo le hacemos para motivar, para que haya apetito por inversión?”.

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MSL