Jitomate mete presión a la inflación; sube a 3.42%

La inflación general se aceleró en la primera quincena de septiembre hasta llegar a 3.42 por ciento, un incremento desde 3.26 por ciento del cierre de agosto. El jitomate volvió a presionar el índice nacional de precios al consumidor al repuntar un 22.79 por ciento en la primera mitad del mes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El repunte en la inflación general responde a efectos base en agropecuarios, mientras que la subyacente continúa a la baja, apoyada en mercancías, aunque servicios se mantienen persistentes 4.33 por ciento a tasa anual”, explicó Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex.

En este sentido, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad, se ubicó en 3.79 por ciento a tasa anual en los primeros 15 días de septiembre. Al interior del índice presionaron los servicios con una inflación anual de 4.33 por ciento y las mercancías con 3.22 por ciento.

En alimentos, bebidas y tabaco la inflación se ubicó en 4.59 por ciento; a la par, las mercancías no alimentarias cerraron los primeros 15 días de septiembre en 2.03 por ciento a tasa anual.

En tanto, la inflación en vivienda cerró la primera mitad del mes en 3.57 por ciento anual y las colegiaturas en 5.84 por ciento.

Gómez Ayala explicó que los datos de la inflación dieron como resultado que el Banco de México dejara en 6.50 por ciento su tasa de interés de referencia. Sin embargo, apuntó que el entorno externo se volvió más complejo por el petróleo oscilando en 100 dólares por barril y que la Reserva Federal de EU subió su tasa en 25 puntos base a 3.75 y cuatro por ciento.

En la inflación no subyacente, el Inegi informó cerró en 2.17 por ciento a tasa anual. Las frutas y verduras repuntaron a 7.91 por ciento, mientras que los pecuarios cayeron 4.64 por ciento.