Este es el precio del dólar HOY viernes 25 de septiembre de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El dólar estadounidense ha comenzado a fortalecerse nuevamente después de varias semanas debilitado; el peso mexicano disminuye su valor frente a la moneda verde.

De esta forma, este viernes 25 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 17.6940 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 24 de septiembre en 17.7466 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.6425 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.5030 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 25 de septiembre:

Afirme: 16.50 a la compra, 18.10 a la venta

Banco Azteca: 16.90 a la compra, 17.99 a la venta

Banco de México (FIX): 17.6420

Bank of America: 16.7224 a la compra, 18.6916 a la venta

Banorte: 16.50 a la compra, 18.15 a la venta

Diario Oficial de la Federación (DOF): 17.6425

Grupo Financiero Multiva: 17.81

Ve por más: 17.2854 a la compra, 18.4854 a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este viernes 25 de septiembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.71 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

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