Informalidad sube a 55% en agosto: Inegi

AMBULANTES OBSERVAN cómo incrementan sus ventas en el Centro Histórico, ante el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en agosto la informalidad creció al 55 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cantidad mayor al 54.8 por ciento del año previo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 33.41 millones de personas están en el empleo informal, es decir en la población cuya relación laboral no es reconocida por su empleador y, por lo tanto, carece de prestaciones y beneficios de seguridad social.

62 mil personas dejaron la población ocupada en agosto.

El equipo de analistas de Grupo Financiero Monex explicó en un análisisque hacia adelante los niveles elevados de informalidad seguirán siendo un elemento relevante para evaluar la calidad y situación del empleo, especialmente mientras la economía no consolide un crecimiento más homogéneo y persistente.

Por su parte, la información del Inegi arroja que la PEA se ubicó en 62.6 millones, un aumento anual de 1.3 millones de personas. Sin embargo, en el detalle la población ocupada alcanzó 60.7 millones de personas y conllevó un alza anual de 1.2 millones de personas.

En el rubro de la población subocupada, que incorpora la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que su ocupación actual les permite, se reportaron 4.3 millones de personas, siete por ciento de la población ocupada.

El Tip: La población ocupada mostró un crecimiento anual de dos por ciento, mientras que la población desocupada registró un aumento de 4.8 por ciento en agosto.

La población desempleada fue de 1.9 millones de personas, un crecimiento de 87 mil personas respecto al año pasado. Con ello, la tasa de desempleo se situó en tres por ciento, nivel superior al registrado un año antes con 2.9 por ciento.

“El mercado laboral mantendrá un entorno de mayor cautela, asociado a un ritmo de crecimiento económico moderado, el limitado impulso de la demanda interna y la persistente debilidad observada en la inversión”, acotaron los expertos de Grupo Financiero Monex.

4.6 por ciento cayó la población ocupada del campo

Y agregaron que el aumento anual de la tasa de desempleo y la pérdida de dinamismo en sectores como la manufactura sugieren que la generación de puestos de trabajo podría mantenerse acotada.