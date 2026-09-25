Inversión de Corea del Sur en México cae 61% y modernizan el APPRI

México y Corea del Sur concluyeron las negociaciones para la modernización del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con el objetivo de que más dinero ingrese en ambos lados del océano Pacífico. El encuentro diplomático y de negocios tuvo lugar meses después de que se informó el desplome de la inversión surcoreana en el país.

De acuerdo con información actualizada de la Secretaría de Economía (SE), la inversión proveniente de Corea del Sur cayó 61.2 por ciento el año pasado en comparación con 2024. El dinero proveniente del país asiático sumó 531 millones de dólares en 2025, cantidad que contrastó con los mil 381 millones de dólares previos.

Para ponerlo en perspectiva, Japón invirtió en México 2 mil 283 millones de dólares en 2025, mientras que China inyectó al país 596 millones de dólares.

Al margen de los datos, y para acelerar los flujos de capitales, Corea y México sostuvieron encuentros para modernizar el APPRI, tras siete años de estira y afloje.

La declaración conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea y la Secretaría de Economía sostuvo que el acuerdo modernizado brindará un entorno de inversión más transparente y estable para los inversionistas y contribuirá a seguir fortaleciendo la inversión y la cooperación económica entre ambos países.

“Las negociaciones concluyeron después de siete años desde su inicio en 2019. La presente modificación representa un avance significativo al fortalecer el equilibrio entre la protección efectiva de los inversionistas y la facultad legítima del Estado para adoptar políticas públicas”, se lee en el documento.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró, en un foro con empresarios surcoreanos y cerrado a la prensa, que en las reuniones binacionales se plantearon algunos “proyectos interesantes e importantes” para el futuro, que abarcan desde la inteligencia artificial hasta la industria aeroespacial.

“Lo que quiere decir este foro es que vamos a una etapa nueva, que queremos alcanzar más objetivos en conjunto, que tenemos un futuro común, que queremos avanzar en ello en muchas materias. Somos dos países con economías muy importantes, nos ha ido muy bien los últimos años”, explicó el funcionario.

De hecho, resaltó que las empresas de Corea han estado muy cerca del Plan México. Kia, dijo, anunció que en México se está fabricando un vehículo que antes importaba el país del país asiático.

“Hoy en la mañana tuvimos reunión para ver desarrollos de inteligencia artificial que estamos haciendo los dos países para proteger nuestra soberanía. Hay muchas iniciativas, yo mismo visité al muy famoso padre de los satélites en Corea, hace ya unos años, y ahora veo que esa cooperación aeroespacial va a llegar muy lejos”, acotó.

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