Por aranceles producción de autos ligeros cae 15% y exportación 11.8%

En septiembre, la producción y la exportación de vehículos ligeros se contrajeron a tasa anual, 15.1 y 11.8 por ciento, respectivamente, debido a la permanencia de las tarifas arancelarias bajo la Sección 232 que impuso la administración Trump; a pesar de la desaceleración, la industria automotriz nacional está contrarrestando el impacto con el fortalecimiento del mercado interno y la relocalización de cadenas de valor, puntualizó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“Una parte de los vehículos que están limitando su colocación en nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, se están empujando para tener una mayor absorción en el mercado local… Destacan iniciativas muy importantes como la que anunció General Motors de producir, en Ramos Arizpe, productos de alto volumen que se importan desde China. Sin duda, es una estrategia muy favorable para atenuar las modificaciones en la producción de las plantas establecidas en México derivadas, concretamente, de las barreras arancelarias”, indicó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

El Dato: las marcas con mayor producción de vehículos ligeros en México fueron General Motors, Nissan, Chrysler y Ford Motors, seguidas por Volkswagen, Kia y Toyota.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el noveno mes de este año se produjeron 301 mil 803 automotores, una reducción de 53 mil 786 unidades respecto de las que se fabricaron en el mismo mes de 2025 cuando la cifra alcanzó los 355 mil 589 automóviles.

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La contracción de la producción es la mayor a tasa anual en lo que va del año; además, en nueve meses es la sexta caída, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El RAIAVL mostró que las exportaciones de vehículos ligeros también cayeron en el mes de referencia, ya que sólo se colocaron 277 mil 369 unidades, una disminución de 37 mil 287 automotores respecto de 2025, cuando la industria mexicana vendió 314 mil 656 ligeros en el mercado externo. La contracción resultó ser la mayor para un mismo mes de septiembre, y se excluyó de 2020, cuando fue la pandemia por Covid-19.

131 Minivans se produjeron en septiembre de este año

Asimismo, del total de exportaciones que realizó el país, 77.5 fueron hacia Estados Unidos; sin embargo, se registró una disminución de 11.7 por ciento respecto de lo que se mandó hace un año.

Si la producción y la exportación de vehículos ligeros cayó, las ventas en el mercado interno repuntaron 7.9 por ciento, al pasar de 119 mil 766 unidades en septiembre de 2025 a 129 mil 274 automotores en el mismo mes de 2026; en ese sentido, el área de Estudios Económicos Banamex destacó que, pese a la fortaleza del mercado interno, “la caída en la demanda externa sigue dominando la producción y la exportación, afectadas por los aranceles de la Sección 232”.

NUEVE MESES. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la fabricación de unidades también descendió en su comparación anual, en 2025 se produjeron tres millones 20 mil seis automóviles y en el año actual cayó a dos millones 946 mil 943 automotores, una reducción de 2.4 por ciento.

19.5 Por ciento del total de la producción fue de General Motors

“Asimismo, la disminución contrasta con los crecimientos registrados en años previos, como 2023 con 13.7 por ciento y 2024, con 6.17 por ciento, lo que confirma que la industria aún no recupera el dinamismo que tenía antes de los aranceles implementados por la administración de Donald Trump. Para efectos de comparación, en los 10 años previos al 2025 (2015-2024), omitiendo 2020 y 2021 por el impacto de la pandemia, la producción de vehículos ligeros creció en promedio 6.55 por ciento anual durante los primeros nueve meses del año”, añadió Gabriela Siller Pagaza.

Por su parte, entre enero y septiembre de 2026 se exportaron dos millones 528 mil 623 unidades, un decremento de 1.5 por ciento, respecto a los dos millones 567 mil 172 automotores del mismo periodo de 2025; la analista agregó que el desempeño de las ventas al exterior se mantiene por debajo de lo que se registró en 2023 cuando crecieron 14.02 por ciento y en 2024, 7.0 por ciento.

El Tip: La producción de vehículos ligeros se divide en dos tipos: camiones ligeros que representó 78.86%, y automóviles con un registro del 23.14%.

“En el acumulado de enero a septiembre de 2026, las exportaciones hacia el resto del mundo crecieron 10 por ciento anual, mientras que las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron 4.6 por ciento en el mismo periodo”, añadió.

Y tras concluirse la cuarta ronda bilateral entre México y Estados Unidos podría haber un alivio de aranceles para el sector automotriz nacional, puntualizó la analista.