Peso mexicano acumula cinco semanas de pérdidas frente al dólar: ¿en cuánto cerró esta semana?

El peso mexicano ha sufrido una continua depreciación frente al dólar, de forma que, este viernes, cerró su quinta semana de pérdidas frente a la divisa verde.

De acuerdo con el tipo de cambio del cierre de jornada del Banco de México (Banxico), el dólar cerró el viernes 9 de octubre en 18.4111 pesos mexicanos.

Lo anterior representa una depreciación frente al cierre del jueves, que fue de 18.2025 pesos por dólar, y también frente al cierre del viernes pasado, 2 de octubre, cuando cerró en 18.1637 unidades por divisa verde.

Fotografía ilustrativa de un dólar estadounidense. ı Foto: Reuters

En bancos, el dólar se vende este sábado 10 de octubre entre 18.18 y 18.74 pesos, mientras que las instituciones lo compran en un rango de 16.30 a 17.62 pesos, según las cotizaciones disponibles de HSBC, BBVA, Banorte, Banamex y Banco Azteca. Los precios varían según la institución y pueden cambiar durante el día.

¿Qué factores afectaron al precio del dólar esta semana?

El valor del peso mexicano frente al dólar se vio afectado por varios factores esta semana, los cuales podrían seguir influyendo en la moneda nacional los próximos días.

El primero es que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó la tasa de referencia en septiembre en 25 puntos base, hasta un rango de 3.75 por ciento.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

En tanto, Banxico mantuvo su tasa de referencia en 6.50 por ciento, pero las minutas de su reunión de septiembre revelaron que tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno contemplaban evaluar nuevos recortes si mejoraban las perspectivas inflacionarias.

Entonces: si Banxico recorta su tasa mientras la Fed mantiene las suyas elevadas o vuelve a aumentarlas, la diferencia entre los rendimientos de ambos países se reduce y el peso puede perder atractivo.

Por otro lado, el jueves 8 de octubre se informó que la inflación anual de México llegó a 3.45 por ciento en septiembre, frente al 3.26 por ciento de agosto. Lo anterior introduce una tensión en las decisiones de Banxico: una inflación más alta puede limitar el margen para recortar las tasas, pero las minutas mostraron que algunos integrantes todavía consideran posible hacerlo si las condiciones lo permiten.

La incertidumbre sobre esa decisión es parte de lo que mantiene volátil al peso.

Finalmente, el dólar también se fortaleció en los mercados internacionales, y registró su cuarta semana consecutiva de ganancias.

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