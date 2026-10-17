Libre de aranceles, 80% del intercambio con EU

EBRARD fue sorprendido por la bancada morenista con un pastel por su cumpleaños, ayer, en San Lázaro.

México mantiene una posición comercial privilegiada con su socio Estados Unidos frente a otros competidores, ya que alrededor de 80 por ciento de las exportaciones no pagan aranceles, aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE).

Ante las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que continuará con las conversaciones bilaterales para mantener esa ventaja competitiva y reducir las tarifas arancelarias que afectan a los sectores estratégicos del aluminio, acero y automotriz.

Al inicio de su exposición, el funcionario atribuyó esa ventaja a la estrategia comercial impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, aseguró, supo anticiparse a los cambios en la política comercial estadounidense, proteger las exportaciones mexicanas y los flujos de inversión.

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El Dato: La Secretaría de Economía reportó que se han otorgado créditos por 121 mil mdp a pequeñas y medianas empresas en acciones para impulsar la productividad nacional.

Añadió que, pese a los pronósticos de una ruptura comercial con el país vecino del norte y de la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED), las exportaciones de México mantienen una tendencia de crecimiento y los proyectos de inversión avanzan.

Ebrard Casaubón sostuvo que actualmente ya se autorizaron proyectos de inversión por más de 3 mil 500 millones de dólares, mientras que otros 18 mil millones se encuentran en cartera.

El portafolio de proyectos de inversión para el sexenio supera los 400 mil millones de dólares, una cifra que, de acuerdo con su exposición, refleja el interés por desarrollar nuevas actividades productivas en el país.

No obstante, la materialización de estos recursos dependerá de que los proyectos avancen desde las etapas de planeación y autorización hasta su ejecución, con la instalación de plantas, la ampliación de capacidades productivas y la generación de empleos.

Destacó que el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea es parte de los esfuerzos para diversificar los mercados de exportación y ampliar las oportunidades para las empresas mexicanas.

19 Puntos, la diferencia del arancel de México con China

PLAN MÉXICO. Asimismo, el titular de Economía expuso los objetivos del Plan México, política industrial del Gobierno mexicano que busca fortalecer la producción nacional, impulsar sectores estratégicos y reducir la dependencia de las importaciones mediante el desarrollo de proveedores mexicanos.

Entre las industrias prioritarias mencionó la de los semiconductores y de la electrónica, sectores considerados relevantes para incrementar el valor agregado de las exportaciones y ampliar la participación de empresas nacionales en las cadenas de suministro. El funcionario reconoció, sin embargo, que persisten desafíos para elevar el contenido nacional de los productos que México vende al exterior, acelerar la innovación tecnológica y desarrollar empresas mexicanas capaces de competir en actividades de alta tecnología.

El titular de la SE, Marcelo Ebrard, ante Comisiones de la Cámara de Diputados, ayer. ı Foto: Especial

En ese sentido, la dependencia destacó en un comunicado que el decreto, del 13 de octubre pasado, sobre la exención del arancel para importar material de ensamble tiene el objetivo de atraer nuevas líneas de producción en la industria automotriz y que a partir de ello se dé “lugar a procesos productivos más complejos, incrementando el valor nacional de dichas líneas; es por ello que su vigencia será de cinco años, periodo razonable para el ajuste de procesos productivos de ensamble hacia otros más complejos”.

Asimismo, señaló que busca favorecer la relocalización de cadenas de valor y líneas de producción en el país de empresas armadoras, además de contribuir en el fortalecimiento de la competitividad de México.

“Por lo anterior, como lo establece el Decreto, únicamente las empresas con instalaciones productivas en México, esto es solamente 11 fabricantes de vehículos ligeros, podrían importar partes y componentes para el ensamble de automóviles bajo la fracción arancelaria 9803.00.01 con arancel exento”, puntualizó la dependencia.