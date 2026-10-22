Banamex, entre los 10 bancos más seguros de América Latina, de acuerdo con Global Finance

Banamex fue reconocido por Global Finance como uno de los 10 bancos más seguros de América Latina en 2026, al ocupar la décima posición de la clasificación regional que distingue a las instituciones financieras por su solidez y fortaleza financiera.

Este reconocimiento forma parte de la 35ª edición anual de World’s Safest Banks, uno de los rankings internacionales de la publicación especializada en temas financieros, que evalúa a las principales instituciones bancarias a partir de sus calificaciones crediticias.

“Ser reconocidos entre los bancos más seguros de América Latina es un reflejo de la fortaleza financiera de Banamex, así como de la disciplina, prudencia y visión de largo plazo con las que gestionamos nuestra institución. Este reconocimiento refrenda nuestro compromiso de proteger la confianza que millones de clientes han depositado en nosotros y de seguir contribuyendo al desarrollo económico de México con una banca sólida, responsable y cercana”, afirmó Edgardo del Rincón, director general de Banamex.

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Para determinar los resultados, Global Finance analiza las calificaciones crediticias de largo plazo en moneda extranjera de los 500 bancos más grandes del mundo, emitidas por las agencias internacionales Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch.

Este reconocimiento destaca la solidez de Banamex y refrenda su compromiso con una gestión financiera responsable, la administración prudente de riesgos y la confianza de sus clientes, elementos fundamentales para continuar impulsando el desarrollo económico de México.

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FGR