México deja en cancha de EU negociaciones: Ebrard

A unos días de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que México ya presentó sus argumentos en las negociaciones comerciales con ese país y resolvió una gran cantidad de temas, por lo que ahora corresponde a la administración estadounidense definir los siguientes pasos para alcanzar un acuerdo.

“De Estados Unidos, yo creo que ya está muy cerca su elección, nosotros ya presentamos argumentos, hemos resuelto una gran cantidad de temas y pues vamos a ver en estos próximos días y semanas qué sucede, ya está más en la cancha de Estados Unidos”, señaló durante el evento Hecho en México para el mundo.

El funcionario sostuvo que México mantiene una posición comercial favorable frente a otras economías, debido a que alrededor del 80 por ciento de sus exportaciones hacia Estados Unidos no paga aranceles gracias al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), posición en la que se quiere mantener el país con las negociaciones. “Y eso es lo que queremos mantener. ¿Hacia dónde vamos? Pues a tratar de que cualquier cosa que haya en el futuro no sea peor que ésa. Ése es el objetivo”, afirmó.

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Respecto a las medidas comerciales contra productos agrícolas mexicanos, Ebrard cuestionó la imposición de cuotas compensatorias, al considerar que afectan tanto a los productores como a los consumidores de ambos países.

Como ejemplo, mencionó el arancel compensatorio de 17 por ciento aplicado al tomate mexicano, que, según explicó, redujo las exportaciones nacionales, mientras proveedores de Canadá y Guatemala incrementaron su participación en el mercado estadounidense. “¿Qué ocurrió? Pues subió el precio. Es decir, exportamos menos, pero el precio de venta en EU subió. Creo que es una mala idea”.

LANZAN PLATAFORMA. Previamente, la Secretaría de Economía y Bitso, a través de su asesor de inversión Nvierto, anunciaron el lanzamiento de una plataforma para facilitar la compra de acciones de empresas vinculadas con el Plan México, con montos desde 20 pesos y mediante una aplicación móvil.

La iniciativa contempla una categoría denominada Plan México, que permitirá identificar acciones de grupos empresariales mexicanos que cotizan en la Bolsa de Nueva York, así como de compañías de EU que realizan inversiones relacionadas con la estrategia del Gobierno federal.

Daniel Vogel, cofundador y director general de Bitso, explicó que anteriormente se requerían alrededor de 100 mil pesos para acceder a determinadas inversiones, mientras que ahora los usuarios podrán participar con cantidades menores.