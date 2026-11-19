Los cambios en los hábitos de consumo de los mexicanos han llevado a la industria cervecera a diversificar su oferta de productos, particularmente en el segmento de bebidas sin alcohol, que actualmente representa 10 por ciento del portafolio de los productores en el país, informó Cerveceros de México.

Karla Siqueiros, directora general del organismo, explicó que la incorporación de estas alternativas responde a la evolución de las preferencias de los consumidores, quienes buscan opciones que les permitan elegir entre bebidas con y sin alcohol de acuerdo con la ocasión.

“Hoy estas alternativas representan el 10% del portafolio de los productores en México y permiten ampliar las posibilidades de elegir y alternar según las preferencias de cada persona y la ocasión”, sostuvo durante el lanzamiento de la campaña Brindemos por la Moderación, organizada por Grupo Modelo.

Esta transformación también se refleja en las estrategias comerciales de las empresas. Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo en México, destacó que la compañía ha ampliado su oferta hasta contar con cuatro marcas de cerveza sin alcohol, entre ellas Corona Cero y Michelob Ultra Zero.

El directivo explicó que la empresa busca mantener una oferta de productos que responda a distintas preferencias de consumo, al tiempo que fortalece las acciones de sensibilización entre comerciantes y consumidores.

En este contexto, Siqueiros informó que la agroindustria cervecera mexicana ha invertido más de mil millones de pesos durante los últimos cinco años en programas de prevención, capacitación y promoción del consumo moderado, con los que se han generado más de mil 300 millones de impactos potenciales.

EL DATO: DURANTE el Mundial 2026, Grupo Modelo capacitó a vendedores en los estadios y a 280 agentes de seguridad.

“Como industria tenemos dos principios muy claros. Cero alcohol en menores de edad y cero alcohol al conducir”, afirmó la representante del sector.

Como parte de estas acciones, Grupo Modelo inició una jornada nacional de visitas a tiendas y restaurantes para distribuir materiales informativos y promover prácticas de venta responsable, particularmente entre los pequeños establecimientos comerciales.

NO QUEREMOS recibir ni un solo peso que provenga del consumo irresponsable de nuestros productos. Por eso en 2026 hemos invertido más de 240 mdp en prevención, venta responsable e innovación DANIEL COCENZO, Presidente de Grupo Modelo



Por su parte, Andrei Rivera, representante de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), señaló que los tenderos necesitan capacitación y herramientas para cumplir con estas responsabilidades sin afectar la viabilidad económica de sus negocios.

“La responsabilidad no puede recaer exclusivamente en el tendero. Es una tarea compartida entre autoridades, industria, organizaciones empresariales, consumidores y, claro, los comerciantes”, expresó.

Por su parte, Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), destacó que los establecimientos han incorporado prácticas como ofrecer agua, acompañar las bebidas con alimentos y presentar alternativas sin alcohol, además de capacitar a su personal para atender a los consumidores, como medidas de acompañamiento.