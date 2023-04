Abre Citibanamex sucursal sustentable en Polanco

Como parte de la estrategia de servicio en sucursales, que incluye la transformación de aproximadamente el 10% de su red c on cinco nuevos formatos y soluciones digitale s, Citibanamex inauguró la primera sucursal sustentable certificada con el LEED Gold.

La nueva sucursal insignia, el formato más grande de la red, está ubicada en la calle de Masaryk, en la colonia Polanco de la Ciudad de México y fue diseñada para responder a las exigencias del mercado, cumplir con las expectativas de los usuarios y ofrecerles una nueva experiencia bancaria, enfocada en la omnicanalidad, que consiste en poner al cliente al centro de todas las operaciones del banco para que éste decida qué producto o servicio utilizar y definir el canal de su preferencia.

La nueva sucursal brinda un nuevo modelo de atención personalizada, con herramientas tecnológicas de última generación, además de un servicio con un alto grado de especialización para cada una de las necesidades de los clientes, con espacios cómodos y amplios.

En un primer nivel se ubica la sucursal con seis ventanillas de atención, tres cajeros automáticos convencionales y tres cajeros automáticos inteligentes. En el Mezzanine, los clientes pueden encontrar servicios de banca especializados; por ejemplo, para productos hipotecarios; Pequeñas y Medianas Empresas o bien, de Banca Patrimonial.

La nueva sucursal cuenta con un nuevo modelo de atención personalizada a los clientes. Foto: Especial

La sucursal brinda también una alternativa a los clientes para que puedan realizar sus operaciones en cualquier momento del día en los cajeros automáticos inteligentes sin tener que entrar a ventanillas ; como por ejemplo, retirar efectivo y hacer depósitos; pagar sus tarjetas de crédito Citibanamex; consultar su saldo y cambiar su NIP, o bien, pagar en efectivo sus servicios.

La reconfiguración de la red de sucursales de Citibanamex está pensada para crear un ecosistema que permita estar más cerca del cliente, con presencia en todas las regiones y buscando ubicaciones privilegiadas en cada ciudad.

“Tenemos el compromiso de ofrecer la mejor experiencia financiera en el país, con las mejores instalacione s , las cuales sumadas a nuestro acelerado crecimiento de la banca digital y la atención personalizada de nuestro extraordinario talento, conformamos este robusto ecosistema de servicio. Apalancados en una inversión de más de 1,400 millones de pesos y como lo hemos hecho a lo largo de más de 138 años de historia, Citibanamex, el Banco Nacional de México, innova y marca la pauta nuevamente en el sector de servicios bancarios”, destacó Manuel Romo, director general de Citibanamex.

Sucursales sustentables

La nueva sucursal insignia de Citibanamex en Polanco cuenta con la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), que otorga el US Green Building Council a los edificios construidos que cumplen con c riterios sustentables en energía, calidad ambiental interior, consumo de agua y materiales utilizados, entre otros . Es la primera de la red de sucursales con esta distinción.

Como parte del compromiso del banco con la sustentabilidad, actualmente 64 sucursales se encuentran en proceso de la certificación EDGE, una innovación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, que se enfoca en hacer edificios más eficientes.

Síguenos también en Google News

FBPT