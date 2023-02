Aeromar: ¿Puedo acudir ante Profeco si soy afectado por el cierre de la aerolínea?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimó que el cierre de las operaciones de Aeromar dejará a alrededor de 4 mil 900 personas afectadas de la fecha actual y hasta noviembre. No obstante la autoridad aseguró que Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris reponderán por esos vuelos.

Aún con ello, la Profeco informó que aquellas personas que fueron afectadas y no sean respaldadas por las demás aerolíneas pueden acudir ante el regulador para presentar una queja formal.

La Profeco aseguró que está brindando la protección legal a los pasajeros con boletos comprados e hizo un llamado a los pasajeros de Aeromar para que se pongan en contacto con la institución y apoyarlos para el resguardo de sus derechos.

Derechos de los pasajeros

Al tratarse de cancelaciones atribuibles de manera exclusiva a la aerolínea, ésta debe, conforme a la Ley de Aviación Civil y a elección de los pasajeros afectados:

A) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

B) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

C) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.

En los casos de los incisos A) y C) anteriores, la aerolínea deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. Esta indemnización deberá ser pagada por la aerolínea dentro de un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a su reclamación por parte de los pasajeros.

¿Cómo denuncio ante la Profeco?

Para denunciar algún acto incorrecto, la Procuraduría Federal del Consumidor pone a disposición el correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx; o al teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o asiste a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

