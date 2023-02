Proteo vuelve a México: Sedena anuncia repatriación de restos del perro rescatista

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) repatriará los retos de “Proteo”, luego de prestar sus servicios en el rescate de sobrevivientes en Turquía, tras el sismo de 7.9 grados que se registró en ese país.

A través de redes sociales la secretaría escribió: “Proteo te esperamos en casa, porque un soldado al cumplir su misión, regresa a su hogar, a nuestro México lindo y querido. Tus compañeros del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea estamos orgullosos de ti, nuestro gran héroe”.

En imágenes que publicó la Sedena se muestra a los soldados colocando la bandera del perro rescatista mexicano en una urna, con su nombre en una hoja.

De acuerdo con el cuidador de Proteo, el can falleció por el largo viaje y las condiciones adversas del clima en Turquía. "Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo", dijo Carlos Villeda Márquez, entrenador del perro rescatista.

DGC