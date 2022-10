Acusan a IP por haber impedido compras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los empresarios farmacéuticos de haber ordenado el cierre de mercados para impedir que su administración pudiera adquirir los insumos médicos, aún en el extranjero.

“No podíamos comprar en el extranjero. Es como los medicamentos. No tan así, porque el caso de los medicamentos era un atraco. ¿Saben qué hicieron?, cerraron el mercado, no se podía comprar ni una penicilina, ni la vitacilina, ‘ah qué buena medicina’; no se podía comprar para el ardor, porque no lo permitía la ley”, aseguró el mandatario.

El Gobierno federal determinó cambiar el esquema de compras de medicamento en el segundo semestre de 2019, para lo que contrató a la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS), a quien le encargó la adquisición de todos los medicamentos que requiere el servicio de salud pública. Sin embargo, aseguró que los empresarios se coludieron para impedirlo.

“Entonces, ¿a quién había que comprarle todo? A los políticos que vendían los medicamentos, políticos corruptos, que ni los menciono porque tampoco voy a estar yo haciendo el trabajo, que corresponde a todos, pero no se podía, nos costó liberar el mercado”, afirmó.

Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional del partido Morena, se pronunció por hacer una revisión sobre el acuerdo suscrito entre el Insabi y la UNOPS, en julio del 2020, para la adquisición de medicamentos y materiales de curación, a fin de verificar cuáles podrían haber sido las inconsistencias que impidieron el cumplimiento de sus metas.

Luego de que La Razón publicará este lunes información sobre el incumplimiento en las adquisiciones entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios y Proyectos (UNOPS), Mario Delgado consideró pertinente realizar esta revisión.

El presidente nacional del guinda afirmó que uno de los grandes problemas que enfrentó el actual Gobierno al iniciar su gestión fue la corrupción en la compra de medicamentos, pero, subrayó, esta administración lo enfrentó con un modelo innovador a nivel mundial.