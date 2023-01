Agroindustriales del TMEC, piden resolver “rápidamente” disputas comerciales relacionados con la agricultura

Los líderes de agro negocios de México, Estados Unidos y Canadá emitieron una declaración conjunta en el marco de la Cumbre de Líderes de América de Norte que se lleva a cabo este 9 y 10 de enero en nuestro país.

En el documento, difundido por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), exhortaron a los tres gobiernos a aprovechar al máximo los comités relevantes en el marco del TMEC para compartir y alinearse a las mejores prácticas, además de garantizar que las diferencias se aborden de manera oportuna.

“ Solicitamos se resuelvan rápidamente las disputas e irritantes comerciales relacionados con la agricultura , en particular, la propuesta de México correspondiente a la prohibición de algunos usos del maíz biotecnológico y otras tecnologías agrícolas”, expusieron en el documento.

Las asociaciones firmantes de la declaratoria representan a agricultores, procesadores, así como exportadoras, importadores y fabricantes de alimentos.

Destacaron que las crecientes preocupaciones por la seguridad alimentaria y las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos y productos agrícolas en todo el mundo han resaltado los beneficios del robusto comercio agrícola de América del Norte.

“Nuestros mercados ampliamente integrados han garantizado nuestra seguridad alimentaria regional y ha permitido mantener sólidas relaciones comerciales y de inversión entre nuestras industrias y consumidores, a pesar de la gran incertidumbre en los mercados globales”, subraya el documento.

Señalaron que, a medida que las cadenas de suministro se adaptan a los desafíos experimentados en el comercio internacional durante los últimos años, existe una extraordinaria oportunidad para continuar fortaleciendo el intercambio de productos agrícolas en América del Norte en beneficio de los consumidores, el medio ambiente y la prosperidad de nuestras comunidades rurales.

Los agroindustriales destacaron que el TMEC proporciona el mejor marco en el mundo para aprovechar esa oportunidad .

Así, destacaron la importancia de que los tres países adopten políticas basadas en la ciencia, así como tecnologías agrícolas innovadoras para aumentar la productividad de forma sostenible y, también, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la zona de suministro agrícola.

Por lo anterior, reiteraron su exhorto a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a aprovechar al máximo los comités relevantes en el marco del TMEC.

Los organismos firmantes de la declaratoria fueron: American Farm Bureau Federation, American Feed Industry Association, American Seed Trade Association, Bio Innovation Organization, Consejo Nacional Agropecuario, Corn Refiners Association y CropLife America.

Asimismo, National Association of State Departments of Agriculture, National Corn Growers Association, National Grain and Feed Association, National Milk Producers Federation y National Oilseed Processors Association.

También National Pork Producers Council, North American Export Grain Association, North American Meat Institute, North American Millers’ Association y U.S. Dairy Export Council.

