Ahorra en este regreso a clases; acá algunos tips

Apenas comenzaron las vacaciones de verano y las familias mexicanas ya están preparando el regreso a clases, el cual se vislumbra como uno de los más complicados derivado de los altos niveles de inflación.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de julio, los materiales escolares como libretas registraron un aumento en los precios de 14 por ciento.

Es por esto aquí te dejamos unos tips para ahorrar en este regreso a clases, así como una guía para saber qué hacer en caso de que detectes que los precios han sido alterados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda a las familias mexicanas a que antes de realizar cualquier compra o pago, reflexione sobre las verdaderas necesidades que tienen sus hijos.

1.- Haz un presupuesto. Con la lista de útiles en mano, clasifica los gastos, priorizando los más importantes y después los de menor uso. Si lo haces de esta manera, podrás realizar una compra certera.

2.- Recuerda siempre las cinco R. Antes de realizar cualquier compra, respeta, rechaza, reduce, recicla y reutiliza; si lo haces así, verás que podrás tener grandes ahorros en tu costo final.

3.- Más vale prevenir que lamentar. Trata de planificar tus compras, si lo haces así tendrás más tiempo de comparar precios y tomar una decisión. Si no cuentas con el tiempo necesario para recorrer las tiendas, la Profeco ofrece la herramienta de comparación de precios “Quién es Quién en los Precios”, utilízala accediendo desde la página de la procuraduría.

4.- La unión hace la fuerza. Una buena opción es juntar la lista de útiles de hijos, sobrinos, vecinos y organizarse con otros padres de familia para ir a realizar las compras, si lo hacen de esa manera, es probable que, por un mayor volumen, puedan conseguir un descuento.

5.- Comprar de acuerdo a la utilidad. Aunque a los pequeños del hogar les llaman la atención los útiles decorados con sus personajes favoritos, comprar éste tipo de materiales implica un mayor gasto y en ocasiones los maestros piden que sean forrados, así que no tiene caso adquirirlos, así que no gastes de más y compra solo los que vayan a ser necesarios.

6.- Lo barato sale caro. Sí, sabemos que buscas ahorrar; sin embargo, toma en consideración que los productos de buena calidad, si bien, son un poco más costosos, evitarán que entrado el ciclo escolar tengas que realizar un nuevo gasto. Por eso es importante comparar precio y calidad.

7.- Compara, compara y compara. Considera que no sólo debes comparar la diferencia de precios entre artículos, sino en establecimientos, no te cases con un solo lugar, compara precios entre supermercados y tiendas de mayoreo, probablemente puedas hacer un gasto menor.

8.- En el caso de las marcas, recuerda que, aunque son garantía, hay artículos que no necesariamente son de marca y cuentan con la misma calidad, así que Profeco te invita a que revises los estudios de calidad que realiza. Todo lo puedes encontrar en su página de Internet.

9.- Aprovecha. Además de tiendas y establecimientos, aprovecha los Programas y Proyectos de Profeco, como “Las Ferias de Regreso a Clases”. En www.gob.mx/profeco, podrás conocer fecha y ubicación de la más cercana a tu domicilio.

Además de encontrar material escolar en ellas, se ofrecen servicios adicionales gratuitos a muy buen precio, como cortes de cabello, exámenes oftalmológicos, expedición de certificados médicos; hay pláticas educativas sobre el consumo, entre otras actividades y servicios.

10.- Aguas con movimientos no reconocidos. Si tus compras las realizarás con tarjeta de débito o crédito, asegúrate de revisar que no tengas movimientos no reconocidos, si detectaste alguno, acércate a la Condusef, ellos te orientarán.

11.- Algunos comercios cobran indebidamente una comisión del 3 al 5% sobre el valor total de la compra o servicio al pagar con tarjeta de crédito o débito, ¡Denuncia en Profeco si eres víctima de estos cobros indebidos!

Recuerda que como consumidor tienes la obligación de informarte para que no te sorprendan y recuerda que tienes derecho a:

• La información. Debes contar con información oportuna, clara y veraz, para elegir los diferentes productos escolares que más convengan.

• A la educación. Recibir orientación sobre la mejor forma de ejercer el consumo y hacer rendir el dinero.

• A elegir. Los proveedores no pueden presionar a ningún consumidor para comprar en determinados establecimientos o en la misma escuela.

Si tienes alguna queja llama al Teléfono del Consumidor en la Ciudad de México al 55 5 5 6 8 8 7 22 y para el resto de la República al 800 46 8 8 7 22.