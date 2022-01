Alimentos que te ayudan a mejorar el sistema inmunológico

Mejorar el sistema inmunológico y elevar las defensas del organismo pueden ayudar a prevenir el desarrollo de algunas enfermedades y para ello se requiere de una dieta balanceada rica en vitaminas y minerales.

De acuerdo con los especialistas en nutrición se recomienda ingerir alimentos que contengan vitamina C, A, D, E y zinc, así como productos de origen animal y que incluyan grasas saludables como el Omega 3.

En un artículo publicado por la Universidad de Guadalajara se destaca la ingesta de las frutas y verduras ricas en vitamina C, ya que, según el texto, tienen efectos en síntomas relacionados con la función pulmonar, tales como el limón, la guayaba, kiwi, fresa, naranja, pimiento, chile, col, la espinaca, el brócoli y jitomate; sin embargo, no se recomienda consumirlos en grandes dosis, ya que sus beneficios no son suficientes si no se complementan con otra comida.

Otros alimentos que ayudan a mejorar el sistema inmunológico del cuerpo son los que tienen vitamina A, ya que ésta ayuda a la formación de las células de la piel y las mucosas, el crecimiento y la visión, además de que contiene propiedades antioxidantes.

El salmón aporta Omega 3, que favorece al sistema inmune. Foto: Especial

Entre los productos que son fuente de vitamina A están el hígado, los lácteos como la leche, huevos, mantequilla, o de frutas y verduras de color amarillo o naranja intenso como zanahorias, mango y papaya; lechuga, espinacas, calabaza, melón, también cuentan con este nutriente.

Mientras que la vitamina D participa en la regulación del calcio para tener unos huesos fuertes. Los alimentos que la contienen son el salmón, las sardinas y el atún, así como aceite de hígado de bacalao, lácteos y cereales como el germen de trigo.

En ese sentido, consumir pescados y mariscos también ayuda a obtener grasas saludables como el Omega 3 que favorece el buen funcionamiento del sistema inmune. De acuerdo con los especialistas, los animales marinos contienen zinc, elemento químico que ayuda a tener una función protectora de las mucosas de nariz y boca y contribuye a un buen funcionamiento del sistema inmunológico ante el ataque de virus o bacterias. El zinc también se encuentra presente en la carne roja, huevo, ostras, entre otros.

También los alimentos con vitamina B ayudan a reforzar las defensas del cuerpo, fortalecer el sistema muscular, cardiovascular y gastrointestinal. Este nutriente se puede encontrar en cereales integrales como avena, trigo, así como algunas frutas, carne de cerdo, verduras de hoja verde y espárragos.

El dato: Dormir bien también es muy importante para tener buena salud, es recomendable hacerlo por siete u ocho horas. Se aconseja evitar desvelarse de manera constante.

Si bien tener una dieta balanceada ayuda a mejorar el sistema inmunológico, también hay otros factores que ayudan a las defensas del organismo. Por ejemplo, los especialistas en nutrición también recomiendan mantener el cuerpo bien hidratado.

Gran parte del sistema inmunológico se encuentra en el aparato digestivo, entonces si no se ingiere suficiente agua éste no va a funcionar bien. Beber el líquido ayuda a reducir el cansancio y hasta a disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer como de vejiga y colon.

Los expertos en nutrición también sugieren hacer ejercicio, procurar tener un sueño reparador, así como tener un control del estrés ya que éste también es un factor que afecta al sistema inmunológico, y evitar el alcohol, el azúcar y la comida procesada, frituras, entre otros.