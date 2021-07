Por altos intereses, sector turismo no tomó créditos de la Banca de Desarrollo: Sectur

Los créditos que ofreció la Banca de Desarrollo al sector turismo para enfrentar la pandemia de COVID-19 no fueron aprovechados por todos los actores de la industria, por manejar altos intereses, aseveró Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

En su participación en el evento “La reactivación económica con turismo seguro”, que organizó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el funcionario expuso que, aunque este tipo de apoyos no se habían dado en crisis pasadas, los intereses limitaron su uso.

La Banca de Desarrollo sí dio créditos específicos, pero los intereses eran caros, de 3.5 por ciento. Hubo personas que los fueron negociando a la baja, otros no. Pero siempre que había una crisis, no había ese tipo de apoyos para la pequeña y mediana empresa, porque siempre nos argumentaban que no éramos sujetos de crédito,