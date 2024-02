¿Por qué Amazon y Mercado Libre ya no pueden ofrecer servicios de streaming?

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que tanto Amazon y Mercado Libre ya no podrán ofrecer servicios de streaming, pero ¿Por qué decidió prohibir sus paquetes con plataformas de series y películas?

Para poder entender porque la Cofece llegó a esta medida, que ha sido una bomba para Amazon y Mercado Libre, quienes permitían a los usuarios ahorrarse dinero al contratar Prime y Meli+ es necesario saber que este órgano autónomo se encarga de vigilar, promover y garantizar la libre competencia en el mercado mexicano.

Es con esta misión que llegó a la conclusión de que tanto Mercado Libre como Amazon realizan estrategias que no permiten la sana competencia a pequeñas empresas en el mercado comercio electrónico minorista (marketplaces) en México.

¿Qué tienen que ver las membresías Prime y Meli+ con la libre competencia?

De acuerdo con el dictamen publicado en el DOF, las membresías de servicios de streaming de Amazon y Mercado Libre no están relacionadas con el negocio del comercio electrónico y al contrario son estrategias "artificiales" que generan una barrera de competencia en el mercado.

Asimismo, señala que estos servicios de streaming influyen en los usuarios para que permanezcan en ambos marketplaces, lo que también ha generado que el 85% de las ventas se lleven a cabo en ambas plataformas.

En general, la Cofece explica que son 3 las grandes barreras que derivan de los paquetes con servicios de streaming de Amazon y Mercado Libre:

1.- Artificialidad en algunos componentes de los programas de lealtad de los marketplaces: existen servicios como los de streaming u otros, que inciden en el comportamiento de los compradores, lo que genera una estrategia artificial que los atrae.

2.- Falta de transparencia en el funcionamiento de gestión de ofertas dentro de los marketplaces: En ellos hay un sistema de gestión de ofertas que, mediante algoritmos, selecciona y destaca una oferta en particular que considera para los compradores como la mejor, pero la falta de transparencia en su funcionamiento podría estar afectando el funcionamiento eficiente de estos mercados.

3.- Preferencias por soluciones logísticas propias: Algunas plataformas no permiten que sus vendedores elijan libremente la empresa de logística a utilizar con base en criterios de conveniencia, precio y tiempo de envío. Esto favorece la exposición de los productos de los vendedores que contratan el servicio ofrecido por la misma plataforma, incentivando a los vendedores adquirir los servicios de logística de las plataformas.

¿Qué propone la Cofece sobre los servicios de streaming de Amazon y Mercado Libre?

Por lo anterior, la Cofece dio una serie de soluciones, entre las que determina separar los servicios de streaming de sus programas de lealtad, "así como cualquier otro servicio que no esté relacionado con el uso del marketplace (e.g. juegos, música, entre otros)".

Aclara que esta medida no implica que ambas plataformas no puedan ofrecer servicios de streaming, sino que estos no podrán estar relacionados con los paquetes que sean de la marketplace. Por lo que se deberán proporcionar y cobrar de manera independiente.

Por otra parte, también propuso permitir la contratación de otros proveedores, la integración de APIs de servicios logísticos interesados y modificar los criterios de las etiquetas "Prime" o "Full", así como cualquier otro distintivo equivalente.

Finalmente, la Cofece dio a los gigantes del comercio electrónico 6 meses para desvincular sus servicios de streaming y 3 meses para la contratación de los servicios logísticos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN