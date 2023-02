AMLO admite que Romo, Urzúa y Jiménez Espriú buscaban seguir con el NAIM.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Alfonso Romo, Carlos Urzúa, y Javier Jiménez Espriú, le aconsejaron continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y no construir el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Durante la inauguración de la vialidad principal camino a Tonanitla, para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el mandatario aseguró que durante su periodo de transición solicitó al exjefe de la Oficina de la Presidencia, al exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y al exsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) un dictamen para determinar la viabilidad de la cancelación.

“Estábamos en la etapa de transición y le pedí un dictamen a tres buenos profesionistas, a Alfonso Romo, a Carlos Urzúa y al ingeniero Jiménez Espriú, los tres de confianza. Les pedí que valoraran todo y que se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el AIFA. Me entregaron el dictamen en la tarde y los tres coincidían en que debíamos continuar con el Aeropuerto de Texcoco” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El Jefe del Ejecutivo dijo que la respuesta no lo dejó dormir esa noche, ya que no estaba convencido de continuar con el NAIM, por lo que aseguró que citó a Javier Jiménez Espriú para informarle que no podía aprobar esa decisión ya que le iba a costar mucho al Gobierno.

“Me fui a casa de ustedes y no dormí esa noche, porque no estaba convencido. Entonces cité al ingeniero Jiménez Espriú y le planteé que no podía tomar esa decisión, nos va a costar mucho y no va a ser buena la obra y nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo, no va a costar cómo se estima 300 mil mdp, va a costar más y por eso se decidió realizar la consulta”, detalló.

López Obrador aseguró que se siente orgulloso y tranquilo de haber tomado la decisión, ya que de haberse construido el NAIM, además de un sobrecosto se habrían “padecido hundimientos permanentes, porque es la zona más fangosa y de más hundimiento en el Valle de México”.

cehr