ANPACT: "incongruente e irresponsable" obligar a transportistas a acatar NOM-044

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) calificó de incongruente e irresponsable la postura de las autoridades ambientales por exigir el cumplimiento de la NOM-044 a inicios de 2022, sin que se ofrezca el suficiente Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA) para que los autotransportistas acaten la normativa.

En videoconferencia de prensa, Miguel Elizalde, presidente de la Anpact, comentó que la industria “va tardísimo” para prepararse para el cambio de normativa, ya que tradicionalmente se necesitan cinco años para ajustarse; sin embargo, están a seis meses de la entrada en vigor de la NOM-044 y no se han podido reunir con Semarnat para exponerles sus inquietudes.

Sostuvo que mientras no se garantice el abastecimiento de DUBA en todo el país, se debe permitir que los camiones usen motores Euro V/ EPA 07 y la renovación de la flota, ya que en los últimos años estas tecnologías han logrado un avance importante en la reducción de emisiones contaminantes.

“Se nos hace totalmente incongruente, irreal e irresponsable que no den esa certeza (las autoridades).No se puede obligar a los transportistas a cumplir lo imposible, porque no nos han dicho qué va a pasar. Vamos muy tarde, esperamos que Semarnat tenga la decisión correcta si se obliga a una tecnología, pese a la falta de combustible, se va a afectar al ciudadano porque no se van a reducir emisiones”, comentó.

A finales de abril, representantes de la industria automotriz enviaron una carta a María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para solicitarle que se modifique la NOM-044, permitiendo que la vigencia de la tecnología vigente EuroV/EPA´07 y la más avanzada Euro VI/ EPA·10 se produzcan/importen de manera simultánea, al menos hasta que se cumpla la condición de contar con disponibilidad de DUBA en todo el territorio nacional, lo que no se vislumbra que ocurra antes del 1 de enero de 2025.

MÁS IMPORTACIÓN Y MENOS INVERSIÓN

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria por la incertidumbre de no contar con el combustible necesario para acatar la NOM-044 es la importación de autos, que durante los primeros cuatro meses del año, alcanzó un total de tres mil 860 unidades, que comparadas con las dos mil ,941 unidades importadas en el periodo que comprende enero-abril de 2020, significó un incremento de 31.2 por ciento.

Miguel Elizalde agregó que para este año se espera vender 30 mil unidades pesadas, aunque destacó que el potencial es de hasta 67 mil camiones. “Por supuesto que si se inhibe la inversión en la renovación de la flota y más con la incertidumbre de renovar sin combustible, lo cual hará que se eleven las emisiones contaminantes, que es contrario a lo que se desea lograr”, dijo.