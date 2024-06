¿Eres usuario de Apple Pay Later? Esto te interesa

Últimamente, en el sector financiero, las cosas no le está saliendo del todo bien a Apple; tan es así, que han necesitado lanzar diversos productos novedosos que sanen un poco las finanzas de la empresa. La noticia que tenemos a continuación no es precisamente la que el emporio de la "manzanita" quisiera comunicar, sin embargo, todo parece indicar que no hay opción.

Si eres usuario de Apple Pay Later, el famoso servicio que opera bajo el precepto de "compre ahora, pague después", llega a su fin, cerrará por completo y ya no ofrecerá préstamos, pese a que apenas llevaba poco más de un año operando.

Comprar productos en línea y pagarlos cuatro meses después, sin intereses, a precios que alcanzaban los 18 mil pesos con el tipo de cambio al 19 de junio, ya no será posible y te contamos por qué.

¿Eres usuario de Apple Pay Later?

El servicio ya no estará disponible en Estados Unidos, único país en el que se encontraba operando desde el mes de marzo del 2023, cuando fue lanzado en el territorio gobernado por Joe Biden. Si, por ejemplo, tú vives allá y quieres aplicar para comprar un producto y pagar después, ya no podrás hacerlo.

En caso de que tengas un préstamo activo, esos sí seguirán cobrándose hasta liquidar la deuda, teniendo acceso a las funciones de Apple Pay Later para administrar y pagar los préstamos desde la app Wallet de tu iPhone.

Aunque en un inicio esta podría parecer una mala noticia si es que tú tenías la intención de solicitar una compra con pago a plazos en Apple, la compañía señaló que será a finales de este 2024 cuando los usuarios tengan acceso a créditos por medio de otros intermediarios, como tu tarjeta de crédito. Recordemos que generalmente este tipo de pagos no aplican con tarjetas de débito.

Apple Pay Later llegó a su fin. Apple / La Razon.

'Dejamos de ofrecer Apple Pay Later en Estados Unidos'

A través de un comunicado, Apple dio a conocer que ahora sus préstamos ya no serán operados por su plataforma, sino a través de esos terceros, como lo son las instituciones bancarias, todo esto en Estados Unidos.

"Con la introducción de esta nueva oferta global de préstamos a plazos, dejaremos de ofrecer Apple Pay Later en Estados Unidos", indica el documento. La empresa emitió por primera vez en su historia esta clase de préstamos a los clientes a través de una nueva filial.

