Así es como puedes recibir 15 mil pesos de aguinaldo

Imagina que recibes tu aguinaldo, pero además de eso, puedes también recibir 15 mil pesos extra. No está mal, ¿verdad? Cerrar el año económicamente estable, ya deja tú para los regalos navideños o para que la cuesta de enero no sea tan pesada, sino para no estar tan gastado y comenzar el nuevo ciclo del 2024 de la mejor manera, tomando en cuenta que no se vislumbra tan sencillo.

En La Razón, te contamos cómo es que puedes tener este monto de 15 mil pesos al finalizar el año, como si fuera un aguinaldo, esto para que puedas incrementar tus ahorros y llegues a esa cantidad.

¿Cómo puede recibir 15 mil pesos de aguinaldo?

Los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como Cetes, son precisamente esos instrumentos de inversión que emite el gobierno a través del Banco de México, con el objetivo de que ahorres, inviertas y obtengas rendimientos de tu dinero.

Los Cetes cuentan con alternativas de inversión y ahorro, uno de ellos es el que podría hacerte recibir 15 mil pesos. Se llama Reto Cetes y tienen diferentes alternativas para que juntes dinero. Estos retos pueden ayudarte a alcanzar esos objetivos invirtiendo de forma recurrente hasta alcanzar tu meta, que en este caso serían 15 mil pesos.

El reto dura once meses con 29 días. Se hacen 25 cargos y el total del ahorro es de 15 mil pesos. En cada cargo (dos al mes) debes depositar 600 pesos y puedes programar los cargos para que se haga de forma automática (igual puedes hacerlo manual), sólo recuerda activar recordatorios para que no te falte ningún pago que te impida llegar a la meta de los 15 mil pesos.

El pago del aguinaldo es un derecho, sin embargo, no todos tienen que pagar impuestos por lo que reciban. Especial

¿Cómo puedo crear mi cuenta en Cetes?

Para crear una cuenta Cetes, debes ser mayor de 18 años y contar con una cuenta bancaria a tu nombre, eso sí, de un banco que tenga operaciones en México. Luego, deberás entrar a la página cetesdirecto.com desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

A continuación deberás llenar los datos de registro que se solicitan para formalizar un contrato, comenzar a invertir y entonces sí, lograr este aguinaldo de 15 mil pesos. Si a partir de este 2 de octubre comienzas con ese Reto Cetes, para el siguiente año podrás tener un "aguinaldo" extra, ahorrado por ti.