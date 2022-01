¡Atención Reyes Magos! Recomendaciones para comprar juguetes seguros

El 6 de enero se acerca y con ello la emoción de ver a los más pequeños del hogar disfrutar de las sorpresas que dejarán los Reyes Magos.

Sin embargo, la alegría podría ser disipada por algún accidente originado por juguetes que no son aptos para determinadas edades o que no cumplen con requisitos básicos de seguridad.

Esto debido a que algunos juguetes están fabricados con materiales irregulares que dañan la salud; por ejemplo, pinturas no autorizadas ya que pueden contener sustancias nocivas como el plomo.

Para evitar que una tragedia nuble este gran día para miles de niños, a continuación compartimos los puntos que los Reyes Magos deben considerar al momento de comprar los regalos.

Revisar las etiquetas

Preferencia por productos cuyo fabricante o distribución pueda ser localizado en el país

Considera la edad recomendada en los juguetes

Adquirir aditamentos de protección

Cuestionar el precio al que se compran los juguetes

No adquirir juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan advertencias y medidas de precaución.De preferencia, la información del producto debe estar escrita en español, para comprender todo lo que el producto especifica respecto a su uso. Además, debe contener la dirección del importador y productor del juguete.El uso inadecuado puede exponer a las niñas y niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos u otros accidentes.En el caso de comprar patines, patinetas o bicicletas, es necesario incluir los elementos de protección como cascos, rodilleras y coderas, para evitar lesiones por caídas.Adquirir artículos a bajo costo es una práctica muy común para poder ahorrar en esta época; sin embargo, esto puede llevar a comprar réplicas que no cuentan con certificados de seguridad.