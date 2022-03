SE autoriza cupos de importación de básicos

Ante el incremento en el costo de la canasta básica, derivado del alza internacional en el precio de granos como maíz y trigo, así como de los energéticos, las secretarías de Economía (SE) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) abrieron cupos de importación para abatir alzas en alimentos de primera necesidad.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció que ya firmó la autorización de algunos cupos de importación y que junto con la Sader se está avanzando en las gestiones correspondientes para autorizar otros más de alimentos básicos.

“Estamos trabajado en el tema de los cupos para productos básicos, que son los que nosotros consideramos que son los que más pueden afectar el tema de la canasta básica y estamos trabajando muy de la mano con Sader”, informó en entrevista en el marco del Expansión Women Economic Forum (WEF) 2022.

Los cupos de importación tienen como propósito comprar en el exterior un producto en particular, pero con un arancel menor al que comúnmente se le cobraría.

Clouthier destacó que “acelerar” el tema de facilitación comercial para que no se vean interrumpidas las cadenas de valor, es otra de las prioridades de la dependencia a su cargo.

Cuestionada respecto a partir de cuándo iniciará la importación de alimentos básicos, sólo reiteró que “los cupos se están trabajando en algunos de consumo básico, pero estamos trabajando en lo que viene siendo productos básicos alimenticios de la canasta básica”.

La funcionaria no especificó qué productos serán los que se importen a través de cupos, pero refirió que en días pasados, como titular de la SE ya autorizó algunos.

“Están trabajando en algunos de productos básicos. Sé que acabo de firmar uno. Si me preguntas ahorita, no me acuerdo cuál fue el cupo que firmé hace unos días, pero estamos trabajando en lo que viene siendo productos básicos alimenticios de la canasta”, dijo.

IP IMPORTA SÓLO 0.01% DE ALIANZA DEL PACÍFICO

En 2019, del total de las importaciones intrabloque que efectuaron las cuatro naciones que conforman la Alianza del Pacífico (AP), México sólo hizo el 0.1 por ciento, lo que revela que este mecanismo comercial es desaprovechado por empresarios mexicanos, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior de la SE, Luz María de la Mora.

Al evaluar la utilización del acuerdo comercial en el intercambio de bienes entre los cuatro países, apuntó que Colombia es el que más lo aprovechó con 11.3 de las importaciones, seguido por Perú con 11.0 por ciento y Chile con 3.3 por ciento.

“En México, los empresarios son lo que menos utilizan este protocolo comercial; utilizan más los bilaterales (acuerdos), Colombia es quien lo utiliza más, seguido de Perú y Chile”, expuso durante la inauguración virtual del seminario “Alianza del Pacífico. ¿Cómo aprovechar este mecanismo de integración regional en materia de comercio de bienes?”.

POCA PREOCUPACIÓN POR TRATADO MÉXICO-COREA

Clouthier se refirió también a las negociaciones del tratado comercial entre México y Corea del Sur, y precisó que sólo una cámara empresarial señaló su preocupación por dicho acuerdo y no todo el sector empresarial.

“El sector empresarial, es como pensar en todos, vamos a ser puntuales en esto, es una cámara de comercio la que señaló su preocupación; hemos hablado con varias de las cámaras; hemos estado en conversaciones tanto la doctora De la Mora como nosotros”, añadió.

Destacó que 85 por ciento de los productos que se importan de Corea entran sin arancel y sólo 4.5 por ciento lo hacen con impuesto de entre 10 y 15 por ciento.

Mientras que México sólo exporta el 20 por ciento sin arancel, entonces tiene 80 por ciento de posibilidad “y esto es por lo que vamos”, aseguró la secretaria de Economía.