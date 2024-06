¿Banco de México ve riesgo en el tipo de cambio? Esto dice

Ante la caída que ha tenido el peso en los últimos 11 días, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) afirmaron que su depreciación sobre el dólar no es de preocuparse ya que al ser una moneda flexible es común que tenga movimientos en el mercado financiero, por lo que sostuvieron que “la volatilidad no es sinónimo de fragilidad”.

Durante la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera de 2024, la gobernadora del organismo de Política Monetaria, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que pese a que el tipo de cambio se ha depreciado a niveles no vistos desde marzo del año pasado, México sigue teniendo fundamentos económicos sólidos, mismos que llevaron al buen comportamiento de los mercados.

“Nuestra economía, como lo hemos señalado en otras ocasiones, ha continuado con una senda de crecimiento robusta, con una estimación para 2024 puntual de 2.4 por ciento, que presentamos en nuestro informe trimestral de hace dos semanas, se mantiene el equilibrio de nuestras cuentas externas con una previsión de cierre de este año cercano al 1.0 por ciento del PIB, mientras que las autoridades hacendarias tienen una previsión de consolidación fiscal”, sostuvo.

Rodríguez Ceja destacó que el Banxico cuenta con un nivel de reservas internacionales de 219 mil millones de dólares que representan un máximo histórico y los cuales “cumplen con amplitud los requerimientos de suficiencia”.

Sin embargo, aseguró que el banco central estará atento al desarrollo de los mercados financieros y “ante la posibilidad de que éstos muestren un comportamiento atípico o de extrema volatilidad y a alguna eventualidad que amerite tomar las medidas necesarias, por supuesto, para restablecer un comportamiento ordenado de los mismos, ya sea en operaciones por cuenta propia o en coordinación con otras autoridades como la Comisión de Cambios”, dijo.

Además, la gobernadora de la entidad monetaria recordó que actualmente se tiene un programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional por un monto de hasta 30 mil millones de dólares, por lo que, en caso de ser necesario la Comisión de Cambios podría utilizarlos.

“El régimen de flexibilidad cambiaria es uno de los pilares macroeconómicos de nuestro país, que ha funcionado como un mecanismo para amortiguar choques y ha permitido, en particular, al Banco de México, implementar una política monetaria enfocada exclusivamente en su mandato prioritario de estabilidad de precios… No tenemos un objetivo para el nivel de tipo de cambio, así también diría que es importante vigilar cómo se desenvuelve el comportamiento del tipo de cambio, antes de poder evaluar los impactos sobre la inflación estaremos atentos a su comportamiento. Actuaremos de manera oportuna para que la reducción de la inflación no se vea comprometida”, agregó.

