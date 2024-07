Los bancos en México tienen fechas específicas para cerrar, tomando en cuenta también el calendario de descansos obligatorios definido por la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. Sabemos que el Día del Empleado Bancario es el 12 de diciembre y que ese día no hay servicio, sin embargo, hay una fecha en la que por primera vez, permanecerán cerrados. Y no, no es en diciembre.

Es necesario que ante el cierre de los bancos de México para este día, anticipes todas las operaciones que tienes que hacer desde ventanilla o con ayuda de un asesor financiero de la institución bancaria correspondiente.

Bancos en México cerrarán por primera vez en esta FECHA

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que el martes 1 de octubre todos los bancos permanecerán cerrados por primera vez en su historia, al implementarse esta fecha como feriado cada seis años, por la transición del Poder del Ejecutivo Federal.

¿Por qué el 1 de octubre y no el 1 de diciembre? Porque se realizó una modificación al artículo 84 y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el 1 de octubre de cada seis años, se realice la transición en la silla presidencial.

Los bancos permanecerán cerrados el martes 1 de octubre. Cuartoscuro.

¿Qué otros días permanecerán cerrados los bancos en México este 2024?

Además del martes 1 de octubre, los bancos de México permanecerán cerrados en las siguientes fechas:

Lunes 16 de septiembre

​Sábado 2 de noviembre

​Lunes 18 de noviembre

​Jueves 12 de diciembre

​Miércoles 25 de diciembre

Debes saber que según la disposición oficial, los almacenes generales de depósito y casas de cambio sí podrán abrir sus puertas, operar y prestar su servicio todos los días del año, siempre y cuando se sigan las indicaciones del Diario Oficial de la Federación.

Recuerda también que el único banco en México que presta sus servicios los 365 días del año es Banco Azteca, aunque en este 2024, no se tiene conocimiento de que vayan a cerrar también el próximo martes 1 de octubre.

