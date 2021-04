Banorte se compromete con la ONU a lograr cero emisiones de Carbono en 2050

Como parte de su estrategia de sustentabilidad, Banorte se convirtió hoy en Signatario Fundador de la alianza Net Zero Banking Alliance (NZBA) impulsada por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Banorte firma esta alianza, junto con 43 bancos en el mundo, con el objetivo de acelerar la transición a la economía baja en carbono y combatir el cambio climático.

Al convertirse en signatario, Banorte se compromete a llevar la descarbonización de sus carteras de crédito e inversión, promoviendo la transición a cero emisiones netas de carbono para el año 2050.

Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte, mencionó: “Banorte ha puesto la sustentabilidad en el centro del negocio y de sus operaciones. Con la firma de la alianza esperamos asegurar una economía verde y sustentable para las generaciones futuras”.

La NZBA es calificada como el acuerdo climático más importante para el sector bancario impulsado por la ONU, pues eleva el papel de los bancos como agentes de cambio en apoyo a la transición global de una verdadera economía con cero emisiones netas en carbono.

Esta alianza se desprende de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) que se presentará previo a la Cumbre Climática virtual de Jefes de Estados encabezada por el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden el 22 de abril de 2021.

Banorte ha impulsado desde hace más de una década acciones para hacer frente al cambio climático e incluir principios ambientales, sociales y de gobernanza en sus operaciones. En el año 2017 se convirtió en firmante de los Principios de Inversión Responsable y en 2019 se convirtió en signatario fundador de los Principios de la Banca Responsable.

En 2021 y a través de la firma de esta nueva alianza, Banorte refrenda su compromiso por poner la sustentabilidad al centro del negocio e impulsar el desarrollo sostenible a través de sus operaciones.

ntb