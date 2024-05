Banxico ‘preocupado’ por aumento en INPC

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aseveró en las minutas de la reunión de política monetaria del 9 de mayo, que la inflación general anual aumentó 25 puntos base entre febrero y abril, es decir, pasó de 4.40 por ciento a 4.65 por ciento, por lo que decidió por unanimidad, mantener la tasa de referencia en 11 por ciento.

El documento señaló que uno de los integrantes apuntó que desde octubre del año pasado se interrumpió la baja inflacionaria que había comenzado en septiembre del 2022, al haberse pausado y tener un aumento en los últimos meses, el proceso desinflacionario de ese periodo tiene una menor relevancia.

El organismo monetario señaló que la inflación ha tenido un aumento debido a que los bienes y servicios (componente no subyacente) que no responden a las condiciones del mercado también han tenido un acrecentamiento; algunos miembros consideraron que los precios de las frutas y verduras se han visto afectados por los cambios climáticos, por lo que la inflación no subyacente tuvo un incremento de 5.54 por ciento en abril, señalaron los funcionarios.

En el documento publicado por Banxico, todos los integrantes de la Junta de Gobierno coincidieron en que la inflación subyacente ha disminuido, al pasar de 4.64 por ciento a 4.37 por ciento entre el tercer y cuarto mes del 2024.

La gobernadora y los cuatro subgobernadores del banco central mostraron preocupación por el aumento de la inflación en los servicios, y no han notado que muestre signos de que baje.

Algunos miembros coincidieron en que el proceso inflacionario se debe a los eventos atípicos de la pandemia y de los conflictos bélicos en el mundo; otro de los miembros encontró que este aumento del costo en los servicios sea ocasionado por un traspaso de costos; otro, consideró que el aumento en el precio de los servicios se deba a las presiones en la demanda, a la política salarial actual de México y también a la caída de la productividad laboral que persiste.

“Todos enfatizaron que, ante la perspectiva de que los efectos de los choques inflacionarios tarden más tiempo en disiparse, los pronósticos de inflación general y subyacente se ajustaron al alza. La mayoría especificó que se prevé que la inflación de servicios presente un comportamiento más persistente respecto de lo anticipado previamente”, señaló .