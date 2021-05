Bill Gates transfiere mil 800 mdd en acciones a Melinda tras anuncio de divorcio

La firma de inversiones, Cascade Investment LLC, controlada por Bill Gates, ha transferido esta semana a Melinda Gates acciones por valor de mil 800 millones de dólares, movimiento que se produce en pleno proceso de divorcio de los multimillonarios filántropos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Melinda Gates ha recibido más de 14 millones de acciones de Canadian National Railway Co. y más de 2.9 millones de acciones de AutoNation Inc.

Bill Gates y Melinda anuncian divorcio

El cofundador de Microsoft y su esposa anunciaron este lunes que se divorcian tras 27 años de matrimonio. La ruptura pone en juego una fortuna estimada de 146 mil millones de dólares, según los datos publicados por Bloomberg.

La petición de divorcio de la pareja indica que tiene un acuerdo de separación bajo el cual planean dividir sus activos, aunque continuarán trabajando juntos en la Fundación Bill & Melinda Gates, que dona miles de millones de dólares anuales a causas globales como la pobreza y las enfermedades.