Este billete conmemorativo se compra hasta en medio millón por ser 'el más romántico'

En México no solo tenemos a uno de los billetes más bellos del mundo, que es el del ajolote, sino que también hay otro billete con mucho reconocimiento internacional por ser 'el más romántico' de todos y que se oferta hasta en medio millón de pesos.

Y te preguntarás ¡Ájale! ¿Cuál es el billete mexicano que derrocha amor? Se trata del billete de 500 pesos en el que aparece Frida Kahlo y Diego Rivera y que entró en circulación desde el 30 de agosto de 2010. Tiene una medida de 148 por 66 milímetros y está elaborado con papel de algodón.

En la parte de enfrente del billete aparece el autorretrato del muralista Diego Rivera que se completa con una viñeta de su obra "Desnudo con Alcatraces" y una paleta para simbolizar y representar los instrumentos que usaba para crear sus majestuosas obras de arte.

Billete de 500 pesos en el que aparece Diego Rivera es considerado el más romántico de todos. Foto: Banxico

Mientras que en la parte trasera del billete, se muestra un autorretrato de la pintora Frida Kahlo, junto a una de sus obras titulada "El abrazo de amor del Universo, la Tierra (México), Yo, Diego y el señor Xólotl".

Billete de 500 pesos en el que aparece Frida Kahlo es considerado el más romántico de todos. Foto: Banxico

Pero, ¿se vende en medio millón de pesos o me troleaste?

En 2017, la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios reconoció a nivel mundial a este billete no solo por su belleza y composición artística, sino también por su frase, inscrita al lado del autorretrato del pintor: "Se ha dicho que la Revolución no necesita al arte, pero que el arte necesitó de la Revolución, eso no es cierto, la Revolución sí necesita un arte revolucionario".

No obstante, aunque es considerado uno de los más bellos y románticos por retratar a una de las parejas más famosas del México contemporáneo, la realidad es que no vale medio millón de pesos, puesto que es un billete bastante común, que aún circula en el país.

Por lo que si te llegas a encontrar encontrar en plataformas donde se venden y compran billetes y monedas antiguas, ten cuidado, ya que podría tratarse de una estafa.

Y a todo esto: ¿Quiénes son Frida Kahlo y Diego Rivera?

Frida Kahlo y Diego Rivera son reconocidos pintores mexicanos con gran fama en su época y también una de las parejas de intelectuales más conocidas en la historia del México contemporáneo, sin embargo, su relación no fue de las más románticas pues estuvo manchada de infidelidades y celos.

A lo largo de su vida Diego Rivera tuvo cuatro esposas, entre ellas Frida Kahlo, con quien se casó en 21 de agosto de 1929. Él tenía 43 años y ella solo 22.

Durante 10 largos años el muralista le fue infiel a Frida Kahlo en múltiples ocasiones y descaradamente, lo que hizo que ella sufriera mucho y tomará represalias o al menos así lo constatan las cartas que se escribían. De hecho también se tiene registros de que Diego Rivera tuvo al menos 50 amantes conocidas.

Fue hasta el 6 de noviembre de 1939, que Diego Rivera le pidió el divorcio a Frida. Se divorciaron en enero de 1940, pero no aguantarán mucho separados y el 8 de diciembre de ese mismo año volvieron a casarse y vivieron juntos hasta que ella falleció 13 de julio de 1954.

