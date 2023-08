¿De qué misterioso material están hechos los billetes y las monedas en México?

Cuando somos niños o niñas, cada que escuchamos la frase "no tengo dinero" por parte de nuestros papás y mamás, es común que pensemos: "Bueno, ¿por qué no imprimen más billetes? ¿Por qué no hacen más monedas y listo? Así la gente no tendría que estar diciendo a cada rato 'no tengo dinero'". Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad?

Pensamos incluso que los billetes están hechos de un papel que podemos comprar en la papelería o que las monedas son como esas de chocolate que nos vendían afuera de la primaria, sin embargo, siempre queda la duda sobre el material del que están hechos ambos. Hoy despejaremos esa duda juntos. Sobre todo para los niños y niñas y algún otro despistado que desconozca el dato.

¿De qué están hechas las monedas en México?

Ahí te va y pon mucha atención porque sí son varias monedas. Por ejemplo, las monedas de un peso, de dos y de cinco, tienen en su parte central una aleación de 92 por ciento cobre, seis por ciento aluminio y dos por ciento níquel. Lo dorado que ves en ellas, está hecha de los siguientes materiales:

Entre 16 y 18 por ciento de cromo.

0.75 por ciento de níquel.

0.12 por ciento de carbono.

1 por ciento de silicio.

1 por ciento de manganeso.

0.03 por ciento de azufre.

0.04 por ciento de fósforo.

El resto es de hierro.

Aspectos de billetes y monedas de México de diferente denominaciones. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro

¿Qué pasa con las monedas de 10 y de 20 pesos?

Las monedas de 10 y 20 pesos tienen en su parte central una aleación de alpaca plateada con los siguientes metales en diversos porcentajes:

65 por ciento es de cobre.

10 por ciento de níquel.

25 por ciento de zinc.

En cuanto al anillo de bronce-aluminio, está conformado por 92 por ciento de cobre, 6 por ciento de aluminio y dos por ciento de níquel.

¿Y los billetes de qué están hechos?

El Banco de México informa que los billetes de uso corriente se fabrican con papel de algodón, pero también les incluye una tinta especial fluorescente para darle luminosidad ante la luz ultravioleta y verificar de esta manera su autenticidad.

Este aspecto, indica Banxico, se puede notar a simple vista en su consistencia diferente a la del papel bond normal y que le da esa característica de billete, pese a ser también de papel.