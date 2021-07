BlackRock no prevé que Banxico descarrile crecimiento económico con alza en tasa de interés

El aumento en la tasa de interés del Banco de México (Banxico), puede llegar hasta 4.75 por ciento sin afectar el crecimiento acelerado que registra la economía mexicana.

El Banco Central no va a descarrilar la recuperación tras el COVID-19, señaló José Luis Ortega, responsable de Inversión de Deuda y Multiactivos en BlackRock México.

En videoconferencia de prensa, el experto mencionó que hace dos semanas Banxico sorprendió con el aumento de 25 puntos base en su tasa de interés, para dejarla en 4.25 por ciento. Dijo que nadie lo esperaba, porque la Junta de Gobierno había dejado claro que el aumento de la inflación estaba controlada.

Declaró que la inflación ha sorprendido al alza, al ubicarse en 5.8 por ciento en la primera quincena de junio, por lo que la reacción del Banco de México fue correcta al demostrar que realmente están cumpliendo su único mandato de tener el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en niveles de 3.0 por ciento.

“La tasa de interés no va a tener una subida tan fuerte, porque Banxico también está consciente que hay un tema de crecimiento económico que se debe atender y si bien las expectativas están mejorando para este año, para 2022 todavía están cerca de 3.0 por ciento. No podemos dejar de tener políticas monetarias acomodaticias, por lo cual no vemos que estas decisiones puedan descarrilar el crecimiento”, expresó José Luis Ortega.

El analista de BlackRock México consideró que la tasa puede ubicarse en 4.75 por ciento al cierre de año, es decir, dos incrementos más de 25 puntos base, para no mermar el crecimiento del país, el cual también calificó de “sorprendente”.



Disciplina fiscal, clave para la recuperación

Por otro lado, dijo que la economía mexicana puede crecer a niveles de 6.0 por ciento este año, gracias al estímulo fiscal de Estados Unidos, la reapertura global que impulsó las exportaciones, las remesas y la disciplina fiscal de la actual administración.

“Algo bien importante es la disciplina fiscal que ha mostrado el Gobierno. Tenemos una buena entrada de divisas por la parte de las remesas, con máximos históricos en mayo, las exportaciones muy bien, el crecimiento de Estados Unidos también muy bueno y eso nos lleva a los buenos resultados, más la disciplina fiscal que estamos viendo”. José Luis Ortega, responsable de Inversión de Deuda y Multiactivos en BlackRock México

Destacó que todos estos factores hacen que el país sea atractivo, “en particular la renta variable en México es algo que estamos privilegiando en los portafolios de inversión. Quizá después de varios años que no tenía un buen rendimiento”.