BofAS ve riesgo de recortes a la nota de México

La calificación crediticia de México corre el riesgo de recortes en caso de que la siguiente administración continúe con un alto déficit fiscal, así como destinando más recursos para capitalizar a Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió Bank of America Securities (BofAS).

El economista en Jefe de BofAS, Carlos Capistrán, refirió que el presupuesto aprobado para 2024 muestra un deterioro significativo respecto a años anteriores, ya que se aprobó el déficit fiscal más grande que ha tenido el país en 30 años.

En videoconferencia desde Nueva York, el especialista recordó que para este año se aprobó un déficit primario de 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con un déficit total de requerimientos de 5.4 por ciento, pero se corre el riesgo de que sea mayor.

Precisó que también se aprobó aplicar un ajuste fiscal para 2025 y aplicar un recorte al gasto de 3.0 puntos porcentuales de del PIB, a fin de regresar a un superávit primario de 1.0 por ciento del PIB.

No obstante, advirtió, “Pemex es el riesgo fiscal número uno que tiene la presente administración y que va a enfrentar el siguiente Gobierno federal”, gane quien gane la Presidencia en las elecciones del 2 de junio próximo.

Refirió que ayer, el Gobierno mexicano publicó un decreto para condonar impuestos a Pemex mediante un crédito fiscal por todas las regalías del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) del cuarto trimestre del 2024, así como de enero del año próximo, con lo cual le está mandando todavía más dinero a la empresa petrolera.

Ese tipo de acciones lo que dice es que existe el riesgo es que el déficit fiscal acabe siendo incluso más grande del que está presupuestado para este año, alertó Capistrán.

“Sí está en riesgo la calificación crediticia de México si no se hace un ajuste fiscal importante el siguiente año y si no se arregla Pemex de una forma que el Gobierno federal no tenga que estarle pasando dinero a Pemex, como lo ha estado haciendo en los últimos años”, subrayó.

Sin embargo, el economista en Jefe de BofAS confió en que la nueva administración en México sea quien sea Presidente y cómo quede el nuevo Congreso federal, tomará las acciones necesarias para controlar el déficit fiscal y dejar de gastar tanto en Pemex.

“Sería una sorpresa negativa para nosotros y seguramente para las calificadoras si quien llegue, si la nueva Presidenta, el nuevo Congreso, deciden no hacer un ajuste fiscal y continúan con un déficit como el que está teniendo este año; eso sin duda pondría en riesgo la calificación de México”, alertó.

Por otra parte, informó que el escenario base de BofAS para México en este año es que la economía se desacelerará a 2.0 por ciento desde una tasa de crecimiento un poco más arriba de 3.0 por ciento el año pasado, y que la inflación cierre en 4.9 por ciento.

Esto, dijo, pues aunque la inflación general puede bajar un poco durante los siguientes meses, el rubro de alimentos, sobre todo frutas y verduras, seguirá presionándola al alza.

En este entorno, Capistrán pronóstico que el Banco de México (Banxico) iniciará en marzo próximo un ciclo a la baja en la tasa de referencia, actualmente en 11.25 por ciento, primero en una disminución de 25 puntos base y luego con recortes a lo largo del año por un total de 2.0 puntos base, para cerrar el año en un nivel de 9.25 por ciento.

En este escenario, la moneda mexicana empezará a depreciarse, poniendo así fin al llamado superpeso, para cerrar en 18.50 pesos por dólar en 2024, anotó..