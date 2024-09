Cae 10.4% valor de firmas constructoras a septiembre

En julio del 2024, a tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras descendió 10.4 por ciento; no obstante, las remuneraciones reales aumentaron 6.4 por ciento, el personal ocupado, también con 1.9 por ciento, de igual forma las horas trabajadas en 1.0 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

En su comparación mensual, el valor de producción que generaron las empresas constructoras en México tuvo una caída de 0.9 por ciento, y el personal ocupado no presentó variación, si se divide por tipo de contratación, el personal dependiente no tuvo cambios: el número de personas obreras se mantuvo, pero las personas empleadas administrativas y contables aumentaron 2.4 por ciento, mientras que el grupo que incluye a personas propietarias o familiares disminuyó 2.4 por ciento, el personal no dependiente aumentó 1.9 por ciento.

Para el caso de las remuneraciones medias reales también descendieron 0.6 por ciento, el personal ocupado no tuvo variación y las horas trabajadas aumentaron 1.2 por ciento, de las horas trabajadas, el personal no dependiente de la razón social aumentó 1.5 por ciento y el personal dependiente trabajó 1.2 por ciento más horas.

Gráfico

“Por componente, los salarios pagados a las y los obreros no presentaron cambio y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección cayeron 3.3 por ciento”, indicó el Inegi.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero en Grupo Financiero BASE, dijo que el valor de la producción de la construcción por contratistas del sector público registró una caída importante al retroceder de 27.55 por ciento a tasa anual, y que fue la mayor caída desde 2006; entre enero a julio del 2024, la construcción del sector público creció 3.72 por ciento respecto al mismo periodo del 2023.

El valor de la producción de la construcción por los contratistas privados creció a tasa anual 7.07 por ciento y el crecimiento acumulado de los primeros meses del año fue de 8.04 por ciento, señaló Siller Pagaza.

La analista financiera destacó que, a tasa mensual, los sectores que más crecieron: edificación con 2.75 por ciento, y que acumuló cuatro meses “con expansión”; electricidad y telecomunicaciones, 8.25 por ciento y la cual fue la mayor tasa desde septiembre del año pasado; en cambio los sectores que mostraron contracciones son transporte y urbanización con 7.57 por ciento, y que se desaceleró, pues en junio registró una variación porcentual de 9.63 por ciento; o agua, riego y saneamiento que descendió 1.47 por ciento o petróleo y petroquímica que tuvo una caída de 1.19 por ciento.

Respecto a las variaciones a tasa anual, de las obras que aumentaron su valor de producción fueron: edificación, 12.04 por ciento; agua, riego y saneamiento, 24.05 por ciento; y las que decrecieron son electricidad y telecomunicaciones, 4.37 por ciento; transporte y urbanización, 38.28 y petróleo y petroquímica, 3.40 por ciento.