Carlos Slim: Hay retraso en inversión en infraestructura con dinero privado

El empresario Carlos Slim Helú destacó que, a pesar de la caída de 8 por ciento, la economía mexicana salió de 2020 “mejor de lo que se suponía”, apoyada por el consumo, y estimó que donde hay retraso es en la inversión en infraestructura con dinero privado.

“Los que son con obra pública ahí siguen, esas empezaron desde casi el principio de sexenio, pero falta mucho de la infraestructura que se va a financiar, que se anunció hace año y medio”, agregó Carlos Slim, en entrevista tras un encuentro con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en un hotel de Polanco.

Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, evitó comentar sobre la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que este martes se discute en el pleno de la Cámara de Diputados porque “no sé, no la conozco, pero lo que creo sí creo que traemos retrasados la inversión en infraestructura con dinero privado”.

Carlos Slim rechazó que este retraso sea por falta de certidumbre.

"No, no sé, yo creo que puede haber más culpa de parte del sector privado, no es de culpas, más bien hay que moverla”, refirió Carlos Slim.

Sobre la economía mexicana, destacó que “el 2020 salió mejor de lo que se suponía”, a lo cual consideró que ayudó mucho a que se esté apoyando el consumo a través de apoyo del Gobierno y el alza al salario mínimo, mientras que los negocios que podían tener problema de falta de liquidez, están siendo financiados por la banca, “como debe ser”.

CarlosSlim apuntó que hay muchas empresas medianas chicas y grandes con problemas que han restructurado sus créditos con la banca, “ese es el camino”, mientras que los recursos del Estado han ido a que las personas que no tienen empleo o que están jubiladas reciban ingresos y tengan poder adquisitivo.

“Eso hace que muchos de los productos o la mayoría de los productos de consumo necesario hayan subido su consumo, aunque hay una caída de la economía del 8 por ciento”, destacó Carlos Slim.

Tras reservarse dar una expectativa sobre el crecimiento de la economía nacional en este año, comentó que hay inversión que genera mucho empleo y otra inversión que genera poco empleo.

“Yo digo que es muy importante inversión que genere mucho empleo, y eso está de lado de la construcción, por eso hablaba de lado de la infraestructura, de lado de la vivienda que haya más actividad”, añadió el magnate.

Expuso que la capacidad de compra de la población depende del ingreso, “qué bueno que se subió el salario mínimo. Lástima que los empresarios no firmaron (a favor del aumento para este año), se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto (con el sector gubernamental y el obrero)”.

Estimó importante que siga ocurriendo el aumento del salario mínimo, que se esté recuperando como fue hace muchos años, el poder adquisitivo de la población continúe subiendo, la masa salarial suba, los ingresos públicos se estén distribuyendo y yendo al consumo, “que está fortaleciendo la parte económica, independientemente del crecimiento”.

Respecto a la reunión con el presidente de Argentina, informó que platicaron sobre la pandemia y la sustancia activa de la vacuna contra el Covid-19 que se está produciendo en ese país y que se va a envasada en México en los laboratorios de AstraZeneca, visitados ayer por el mandatario sudamericano.

Slim Helú, quien ya se ha recuperado tras dar positivo a Covid-19, manifestó su confianza en Argentina, país donde algunas de sus empresas tienen inversiones desde hace casi 20 años “y obviamente continuaremos con ellas”

“Nosotros tenemos confianza (en Argentina). Hay una inflación, la economía tuvo problemas delicados, hubo un sobreendeudamiento enorme con el FMI, esas cosas ya se restructuraron, lo cual es muy importante, y la inflación habrá que tratar que se reduzca cuanto antes”, añadió el empresario al afirmar que las relaciones entre México y esa nación son excelentes.