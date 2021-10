Clouthier asegura que no se abordó reforma eléctrica en reunión del G20

En la Reunión de Ministros de Comercio e Inversión del Grupo de los 20 (G-20) no se trató el tema de las implicaciones de la reforma eléctrica que busca México, aseguró Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

Luego de que el sector privado y algunos académicos han advertido sobre las violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como a otros tratados comerciales con la aprobación de la reforma eléctrica, la funcionaria no brindó algún comentario sobre el tema.

"La verdad es que como fue una reunión multilateral en donde los temas estuvieron centrados en esto que estuvimos compartiendo aquí y en la reforma de la Organización Mundial de Comercio, no es un tema per se que salió. Entonces me cuesta trabajo responder, porque no tengo información al respecto en este momento", comentó.

En conferencia de prensa, incluso no respondió a una pregunta de los medios de comunicación sobre cuáles serían sus argumentos si tuviera que defender la iniciativa que lanzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

BBVA México advirtió que la contrarreforma eléctrica atenta contra dos capítulos del T-MEC: inversión y política de competencia, por lo que se esperan controversias de empresas afectadas.

Expuso que la iniciativa favorece desde el marco normativo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en perjuicio del resto de los competidores, muchos formados a partir de inversión extranjera provenientes de contrapartes comerciales dentro del T-MEC.

Luis de la Calle, director general de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM), aseveró que la contrarreforma eléctrica viola tratados comerciales, como el T-MEC, el acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el que tiene con la Unión Europea (TLCUEM), así como los tratados bilaterales de inversión.

“La principal potencial violación, porque esto es una iniciativa de ley todavía, está relacionada con el hecho de que México no tiene reservadas la generación y comercialización de electricidad en los tratados. Hay violaciones importantes en el trato con respecto al derecho internacional, mexicano y retroactividad”, aseveró.

G20 habla sobre MiPymes, salud e igualdad

La secretaria de Economía informó, por otro lado, que en la reunión del G20 se trataron temas de comercio y salud, sostenibilidad ambiental; otro de servicios e inversiones y apoyo a las MiPymes, así como apoyo gubernamental en igualdad de condiciones.

Agregó que también se busca que haya, dentro de los compromisos multilaterales, un sistema de comercio basado en reglas y modernización de la Organización Mundial del Comercio, en donde todos sean transparentes a la hora de hablar de los subsidios que cada quien tiene en sus naciones.

