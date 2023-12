¿Cómo ahorrar 18 mil pesos con puros billetes de 50 para el 2024?

Terminar el año con una buena lanita siempre es importante, tomando en cuenta que puedes usar el dinero para comprar regalos navideños para los seres queridos, tener una buena cena con la familia o incluso hasta usarlo para la cuesta de enero, que siempre resulta complicada. 18 mil pesos no es una cantidad para despreciar, pero para llegar a ellos es complicado.

Ahorrando de 50 pesos en 50 pesos podrías llegar a esta cantidad a finales del 2024, así que sigue este sistema y verás que puedes tener un guardadito para finales del siguiente año, uno que económicamente podría vislumbrarse como muy complejo.

¿Cómo ahorrar 18 mil pesos con billetes de 50 para el 2024?

Este método de ahorro fue compartido por la Procuraduría Federal del Consumidor y la clave está en la constancia. Será como ir al gimnasio, no es sólo hacerlo los primeros días del año, sino todos los días, los 365 que lo componen. No hay manera de descansar un domingo o un sábado. No. Tienes que ser constante.

Para que puedas llegar a 18 mil pesos al final del 2024, deberás ahorrar diario 50 pesos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Depositar 50 pesos por 30 días consecutivos te da una suma de mil 500 pesos, que mes a mes, sumarás y terminarán siendo los 18 mil pesos en diciembre del 2024.

Si está en tus posibilidades aumentar el ahorro, hazlo, pero que sea mínimo un monto de 50 pesos diarios lo que ahorres. No puede ser menos de esta cantidad.

Ahorro. Foto: Especial

¿Qué pasa si ahorro otra cantidad?

Si en tus posibilidades no está el ahorrar esta cantidad, pero sí puedes hacerlo con una menos, aquí también te decimos cuánto es lo que juntarías. Por ejemplo, para ir creándote el hábito de ahorrar, puedes comenzar con 5 pesos diarios y al año tendrás mil 800 pesos; con 10 pesos diarios, ahorras 3 mil 600 pesos en un año y ahorrando 20 pesos diarios, entonces acumularás 7 mil 200 pesos en un año.

Vete creando el hábito este 2024 y verás como al final del año, te acordarás de nosotros.

